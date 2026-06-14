El Centro Botín proyectaría la final del Mundial de fútbol si llega España

Archivo - Aficionados españoles presentacian la proyección de un partido de la selección española. Archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha anunciado este sábado que, si llega España, el Centro Botín proyectaría la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, como ya ocurrió en 2024 durante la final de la Eurocopa, cuando miles de personas se reunieron en este espacio para compartir el triunfo de España.

Esta es una de las medidas del Consistorio para mostrar su respaldo a la selección española, y para animar a los santanderinos a disfrutar de la competición y acompañar al combinado nacional durante su participación en el torneo, ha informado en una nota de prensa.

Coincidiendo con el estreno de España en el campeonato, el Ayuntamiento ha trasladado sus mejores deseos a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección y ha invitado a los ciudadanos a seguir los encuentros y compartir la emoción de una de las grandes citas deportivas internacionales.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado la capacidad del deporte para reunir a personas de diferentes edades y procedencias en torno a valores compartidos como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y la superación.

"Queremos animar a los santanderinos a acompañar a la selección durante este Mundial y a disfrutar de cada partido con ilusión y espíritu deportivo. El fútbol tiene la capacidad de reunir a miles de personas en torno a emociones compartidas y de generar momentos que permanecen en la memoria colectiva", ha señalado.

Además, ha mostrado su confianza en que el equipo nacional pueda protagonizar un gran campeonato que permita a los aficionados disfrutar de una nueva etapa de alegrías deportivas.

El Ayuntamiento informará de todos los detalles organizativos en función de la evolución de la competición y de la participación de la selección española en el torneo.