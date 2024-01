El Centro Botín recibió 166.000 visitantes en 2023, un 10% más

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín de Santander registró en 2023 un incremento de más del 10 por ciento del número de visitantes respecto al año anterior, alcanzando los 166.015, procedentes de 112 países. También aumentaron casi un 30 por ciento los internacionales, llegando a los 21.457, liderando el ranking franceses, italianos y británicos.

Así lo ha dado a conocer este jueves en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, que ha destacado que el centro no solo sigue creciendo en cuanto a visitantes, sino también en la integración local del proyecto, con casi 2.000 participantes más en las actividades programadas, un porcentaje de ocupación del 87,87% y un índice de satisfacción de 4,74 sobre 5.

Respecto a los visitantes, 131.355 acudieron a las exposiciones -con santanderinos y cántabros a la cabeza-, representando un 44,66% del total y destacando el incremento de internacionales (un 27,53%), que bate récord desde su apertura. El 39,01% restante viajó desde otras comunidades autónomas, con madrileños, vascos y castellanoleoneses a la cabeza.

Por su parte, el edificio y espacios exteriores recibió 898.180 visitas, un 4,17% más que en 2022, lo que para Sáenz de Miera es una muestra más de que el proyecto ha logrado ser "un lugar de encuentro en torno al arte y la cultura, y generar nuevas formas de disfrutar de Santander y su bahía".

Agosto volvió a ser el mes con más visitas a las exposiciones (20.161), el 15,34% del total del año; seguido de febrero (14.442), por el éxito de la exposición de Damián Ortega, y julio (14.071). La festividad del 12 de octubre, durante la jornada de puertas abiertas de los museos españoles, fue el día que más visitas se registraron (1.679), siendo la primera vez que no ocurre en los meses estivales.

Por otro lado, el año cerró con la expedición de 4.928 nuevos pases permanentes, lo que equivale a una media de 13 diarios y un total de 154.367 ciudadanos de Santander y Cantabria que cuentan ya con él para acceder de manera gratuita e ilimitada a las exposiciones.

Además, se contabilizaron 2.946 Amigos del Centro Botín, con una media de dos al día y un total de 740 nuevos en 2023. También 43 voluntarios (34% más) y 25 patrocinadores.

En cuanto a su presencia digital, el Centro Botín cerró el año con 41.139 seguidores en Facebook (+8%) y 12.565 en la red social X. Instagram volvió a ser la que más creció, con un incremento de seguidores del 18,9% (35.857). Asimismo, la web del centro contabilizó 567.996 visitas, un 7,09% más que en 2022.

SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES

Del total de visitantes del año pasado, 34.660 participaron en su oferta de actividades artísticas, culturales y formativas (casi 2.000 más que en 2022), con 333 propuestas, un índice de satisfacción media de 4.74 sobre 5 y una ocupación del 87.87%.

Como dato destacable, durante las navidades, más de 9.000 personas disfrutaron de su programación especial. Además, las actuaciones teatrales (100%), los espectáculos de danza (99%) y las actividades musicales (96,06%), fueron las propuestas con mayor ocupación del año.

Respecto a la programación, en 2023 destacaron propuestas para jóvenes como el 'Festival ON', una línea formativa con el 'C! Program' y 'ON Creación', y otra de experimentación a través de las 'ON Session, el arte lo pones tú'.

A nivel expositivo, abrió el año la artista Roni Horn con 'Me paraliza la esperanza'; seguida de 'Enredos: Eva Fábregas'. En otoño, llegó la obra de Tino Sehgal y su diálogo con el cuadro del Greco 'Adoración de los pastores', que sigue abierta al público hasta el 11 de febrero de 2024. El programa se completó con 'Itinerarios XXVIII', qcon los trabajos de los artistas becados por la Fundación Botín.

PROGRAMACIÓN DE 2024

La programación de 2024 aspira a seguir impulsando su vertiente más internacional a través de tres exposiciones que mostrarán por primera vez en España las canciones de protesta y esperanza de Shilpa Gupta y las partituras visuales de Silvia Bächli, creadas a través de composiciones murales de dibujos.

Con la llegada del otoño, las obras performativas y humorísticas de Shimabuku responderán a las historias locales, los seres y el mar de la región, dando así continuidad al compromiso del programa expositivo del Centro Botín por relacionarse con el contexto y la naturaleza que rodea a Santander. Como cada año, a estas exposiciones se sumará una nueva cita con 'Itinerarios'.

Respecto a la formación, en febrero se abrirán las convocatorias de las XXX Becas de Arte y las XVII Becas de Gestión de Museos y Comisariado de Exposiciones. Además, está previsto que Shilpa Gupta y Shimabuku dirijan sendos Talleres de Arte, siguiendo así con la apuesta de la Fundación Botín de enriquecer el tejido artístico y apoyar la formación de creadores contemporáneos.