El centro, Cantabria del Ebro, Liébana y Valle de Villaverde, en aviso por nieve y frío

Archivo - Valle de Liébana - EUROPA PRESS/TURISMO - Archivo
SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
El centro y el sur de Cantabria están esta jornada de Navidad, 25 de diciembre, en aviso amarillo por nevadas y frío, con mínimas que pueden caer hasta los 7 grados bajo cero, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, se ha activado la alerta por ambos fenómenos en el centro de la región, la Cantabria del Ebro, Liébana y el Valle de Villaverde.
En la comarca lebaniega se espera acumulación de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas, en cotas de hasta 700 metros que podrían bajar a los 500 al final del aviso, a las tres de la tarde, y temperaturas mínimas de hasta -6 ºC
Ese mismo valor se podría alcanzar en la Cantabria del Ebro, donde la alerta por frío se mantendrá hasta la medianoche.
Hasta esa hora están en alerta el centro y Valle de Villaverde, por mínimas de -4 grados, y acumulación de hasta 3 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de los 600-700 metros aunque podrían bajar a los 500 al final del aviso, a las tres de la tarde en este caso.