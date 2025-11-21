El Centro de Ciberseguridad organiza una jornada para empresas sobre recuperación tras incidentes

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3) celebra el próximo martes, 25 de noviembre, una jornada monográfica dedicada a la recuperación después de incidentes de ciberseguridad, de 10 a 12 horas, en su sede de la Torre Xtela del PCTCAN.

El objetivo es ofrecer a las empresas y autónomos soluciones prácticas para restablecer su actividad de forma rápida y segura tras un incidente, un aspecto "crítico" ya que el 60% de las pequeñas empresas cierran en los seis meses siguientes a sufrir un ciberataque, según explica la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), en nota de prensa.

"La mayoría de las empresas no actúan hasta que ya es demasiado tarde. Pero protegerse frente a los ciberataques es mucho más fácil de lo que parece si se cuenta con la información y las herramientas adecuadas", subrayan desde SODERCAN.

Por su parte, el C3 añade que un solo incidente puede paralizar la actividad de un negocio si no cuenta con un plan de recuperación preparado.

Así, durante la jornada se presentarán herramientas y servicios que facilitan la recuperación después de un incidente, con diferentes opciones en función de las necesidades y tiempos de recuperación de cada empresa.

Entre los contenidos, se abordarán las necesidades para la recuperación de incidentes, copias de seguridad en la nube y on-premise, delegación de riesgos y costes mediante ciberseguros. La inscripción es gratuita con reserva previa en https://centrocibercantabria.es/inscripcion-a- jornadas-monograficas/.

El C3 ha trasladado que la recuperación es una de las fases más críticas del ciclo de ciberseguridad. "No importa si eres una gran empresa o un autónomo: todos somos vulnerables. La prevención y el conocimiento son la mejor defensa", ha destacado.

El encuentro forma parte de un ciclo de jornadas formativas promovidas por el Gobierno de Cantabria a través del C3 para mejorar la cultura de la seguridad digital en el tejido empresarial y fomentar el uso responsable y seguro de la tecnología en los entornos profesionales.

El Centro de Ciberseguridad es un servicio público gratuito impulsado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, en el marco de la I Agenda Digital, a través de SODERCAN y con el apoyo del INCIBE mediante el proyecto Ciberreg, enmarcado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con Fondos Next Generation-EU.

Además de su función formativa, el C3 ofrece asesoramiento y diagnósticos de ciberseguridad gratuitos, simulacros de ciberataque, recursos y acciones de sensibilización y capacitación práctica para empresas de todos los tamaños.

Las actividades están abiertas tanto a organizaciones con experiencia previa en ciberseguridad como a aquellas que se acercan por primera vez a este ámbito. El objetivo es proporcionar formación práctica, cercana y útil para cualquier tipo de negocio, independientemente de su tamaño, sector o nivel tecnológico.

DIAGNÓSTICOS DE CIBERSEGURIDAD Y SIMULADOR

A través del C3, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial un programa gratuito de análisis de riesgos y vulnerabilidades.

El Diagnóstico de Ciberseguridad incluye una evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada y recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas.Este servicio puede solicitarse a través de la web de SODERCAN.

El Centro cuenta además con una zona de simulación avanzada, destinada a recrear escenarios reales de ataque y defensa, donde es posible observar en tiempo real cómo operan las soluciones de ciberseguridad más sofisticadas.

Cantabria es la única comunidad autónoma que dispone de un simulador de estas características, capaz de recrear en un mismo espacio un ciberataque contra cualquier tipo de empresa.