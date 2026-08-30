El centro cívico Eulalio Ferrer de Santander acogerá desde octubre un ciclo de conciertos a favor de Manos Unidas

Centro cívico Eulalio Ferrer - ASOCIACIÓN DE MAYORES EULALIO FERRER

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Eulalio Ferrer, ubicado en el Parque de La Marga de Santander, acogerá de octubre a diciembre un ciclo de conciertos en beneficio de Manos Unidas dentro de los actos conmemorativos del 35 aniversario de la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer.

Las citas contarán con entrada libre, si bien las personas que acudan tendrán que hacer una aportación mínima de 1 euro, dinero que se destinará íntegramente a un proyecto de cooperación en países en vías de desarrollo de la mencionada entidad.

En concreto, el primer concierto tendrá lugar el viernes 23 de octubre a cargo de la 'My Box band' a las 18.30 horas; el segundo, el 7 de noviembre, también a las 18.30 horas, y contará con la participación del Coro Juan de Herrera y de la Rondalla Cachón; mientras que el tercero será el VI Festival de la Tonada el 27 de noviembre. El ciclo acabará el 23 de diciembre con el Concierto de Navidad.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha destacado en nota de prensa la importancia de estos recitales y ha invitado a santanderinos y visitantes a asistir a ellos.