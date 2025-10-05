El centro cívico de Numancia acogerá nuevos talleres de prevención de caídas dirigidos a mayores de 70 años - AYUNTMIENTO DE SANTANDER

Son gratuitos y se desarrollarán en horario de mañana

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Numancia del Ayuntamiento de Santander acogerá próximamente nuevos talleres de prevención de la fragilidad y de las caídas que están dirigidos a personas mayores de 70 años que hayan tenido una caída previa.

Organizados desde la Concejalía de Salud, se desarrollarán en lunes y miércoles o viernes en dos sesiones en horario de mañana, de 09.30 a 11.30 horas y de 12.00 a 13.45 horas. Su objetivo es aumentar la confianza y seguridad de los participantes, así como fomentar su independencia, ha informado en nota de prensa la edil del área, Zulema Gancedo.

Además de realizar una valoración inicial del riesgo de fragilidad en los asistentes y su entorno, en los talleres aprenderán ejercicios de equilibrio y flexibilidad y recibirán asesoramiento sobre ejercicio aeróbico con el fin de aumentar su agilidad y fuerza muscular, y mejorar su coordinación.

Asimismo, se les asesorará para evitar caídas en situaciones cotidianas, como subir o bajar escaleras, cruzar semáforos, sentarse en un banco o coger el transporte público, así como sobre el uso de ropa y calzado adecuado, la utilización de instrumentos de apoyo o la adaptación de la vivienda.

Las personas interesadas en ampliar información o apuntarse a alguno de los talleres pueden dirigirse al servicio de salud del Consistorio ubicado en la calle La Paz, 1 5ª planta, a través de la web https://salud.santander.es, del teléfono 942 200 782 o del correo salud@santander.es.

Estos talleres forman parte del programa de promoción de la salud que desarrolla el Ayuntamiento para fomentar hábitos de vida saludables, favorecer un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida.

Según ha resaltado Gancedo, se desarrollan actividades a lo largo de todo el año orientadas a distintos tipos de públicos, desde escolares a personas mayores, adultos y población general.

Por último, ha animado a los vecinos a informarse sobre las actividades y fechas programadas para los próximos meses, todas ellas gratuitas, y ha aconsejado inscribirse con antelación, ya que en muchos casos las plazas se completan en pocos días.