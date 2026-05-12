El centro cívico de Tabacalera acoge una exposición sobre los Beatles hasta el 7 de junio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera acoge hasta el 7 de junio la exposición 'The Beatles, vinilos, objetos y curiosidades', que propone un recorrido por el legado cultural, musical y estético del legendario grupo inglés.

La concejala de Participación Ciudadana de Santander, Lorena Gutiérrez, ha asistido al acto de inauguración y ha explicado que se trata de una muestra conmemorativa que celebra el 20 aniversario de Beatles Soul Club como la asociación de este grupo más antigua de España.

Con motivo de esta efeméride, se ha preparado la exposición que tiene como objetivo principal acercar al público la dimensión histórica y artística de la banda a través del coleccionismo.

Entre sus contenidos destacan piezas originales de gran valor, incluyendo primeros vinilos de los años 60, que permiten apreciar la evolución estética y musical de la banda, ha explicado el Ayuntamiento.

Además, la exposición se plantea como un espacio de encuentro intergeneracional: un punto de unión entre nuevos aficionados y coleccionistas veteranos, en el que compartir la pasión por una de las bandas más influyentes de la historia.

También se complementa con un ciclo de actividades que se desarrollarán de forma paralela a la muestra. Así, el 4 de junio, el centro cultural Doctor Madrazo acogerá la proyección de un documental y una charla sobre las películas 'A hard day's night' y 'Help' a las 19.00 horas.

Al día siguiente, en la Plaza Porticada se podrá visitar de 12.00 a 19.00 horas una exposición de tres photocall de los Beatles, amenizada con música del propio grupo, y a las 20.00 horas habrá un concierto tributo a cargo de 'Beatles Revival Cantabria' en Tabacalera.

Por último, el sábado 6 de junio, el centro cívico Juan de Santander acogerá varias actividades vinculadas a esta conmemoración: a las 12.00 horas se proyectará un documental sobre el grupo con una charla posterior; a las 17.00 horas se podrá ver el documental 'Let it Be'; y de 19.00 a 20.00 horas habrá un concierto tributo a 'The Beatles' en el que intervendrán el pianista Miguel Ángel Fernández, el cuarteto de cuerdas 'Medicea' y la banda 'A Beatle Bit'.

También en el marco de esta exposición conmemorativa, fuera de Santander, hay programada una jornada en Colindres el sábado 23 de mayo, en el bar DePura Birra, con una exposición y un concierto a cargo de Marcos Bárcena y Víctor Teira.

Gutiérrez ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han cedido piezas para esta exposición, ya que, según ha señalado, "su generosidad ha permitido que muchas personas puedan acercarse a objetos que normalmente permanecen en colecciones privadas y comprender mejor la dimensión cultural y social del fenómeno Beatles".