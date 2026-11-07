El centro cívico Tabacalera acoge 'Laberinto', una exposicióndel artista santanderino Yeyo Riancho

El artista junto a la alcaldesa - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera de Santander acoge desde el 5 de noviembre 'Laberinto', una exposición del artista santanderino Yeyo Riancho que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento, permite conocer el trabajo de un creador que ha desarrollado un lenguaje visual propio a partir de la combinación de distintas disciplinas y de la reinterpretación de elementos presentes en el entorno cotidiano, especialmente en los espacios urbanos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado en nota de prensa la oportunidad que supone esta muestra para acercarse a la trayectoria de Riancho y conocer su particular manera de entender la creación artística.

Igual ha puesto de relieve la capacidad del autor para transformar elementos que forman parte de la vida cotidiana y se ha referido a la presencia de la ciudad, sus calles, sombras, estructuras y pequeños detalles como fuente de inspiración de sus obras.

Y es que el artista construye imágenes en las que las líneas se cruzan, las figuras se superponen y los elementos se multiplican hasta ocupar el espacio, dando lugar a composiciones que permiten al espectador descubrir nuevas relaciones entre las formas.

EL ARTISTA

La trayectoria de Riancho combina diferentes disciplinas y experiencias, con influencias procedentes del cómic, la ilustración alternativa de las décadas de los sesenta y setenta y la estética vinculada al rock y a la música psicodélica.

Nacido en Santander en 1983 y formado en diseño gráfico, Yeyo Riancho ha desarrollado parte de su carrera fuera de España, con experiencias en ciudades como Reims, Bristol y Berlín.

Su trabajo combina el dibujo, la ilustración y la pintura, a partir de un proceso creativo en el que tienen especial protagonismo la repetición, la acumulación y la relación entre las formas.

Las composiciones del artista presentan estructuras geométricas que conviven con trazos espontáneos y elementos que parecen crecer y expandirse más allá de los límites de la obra.

Algunas de estas imágenes recuerdan a planos urbanos, construcciones arquitectónicas o espacios imaginarios.

Riancho ya había presentado anteriormente su trabajo en Santander, entre otras ocasiones, con la exposición 'Spread', celebrada en 2023 en el Gran Casino del Sardinero.

'Laberinto' se incorpora a la programación cultural del Centro Cívico de Tabacalera, que en 2026 cumple cinco años de actividad expositiva.

Por último, la alcaldesa ha invitado a los vecinos a visitar la exposición, a "detenerse" en los detalles de las composiciones y conocer la trayectoria de este artista santanderino, cuya obra reúne influencias de distintas disciplinas y manifestaciones de la cultura contemporánea.