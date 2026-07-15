El centro cultural Doctor Madrazo acoge este jueves una charla sobre el impacto de la IA en el trabajo

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III Jesús Rafael Mercader. - UC

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acogerá este jueves, a las 19.00 horas, una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, enmarcada en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III Jesús Rafael Mercader impartirá la conferencia 'IA y trabajo ¿nos van a sustituir los algoritmos?', en la que pondrá de manifiesto que la IA "ha llegado para quedarse y está transformando el mercado de trabajo, desde los procesos de selección hasta la posibilidad de que desaparezcan determinadas relaciones laborales".

Mercader ha destacado que el impacto de la IA "se dejará sentir en todos los sectores ya que ninguno está a salvo de este cambio". No obstante, "los trabajos más personales, en los que exista una mayor intervención humana, serán más resistentes a la incorporación de estos sistemas".

Todo ello provocará, según el experto, "una profunda transformación del empleo", aunque "también abrirá nuevas oportunidades porque se crearán nuevos sectores de actividad que hasta ahora no existen y habrá sectores que dejen de tener sentido y se produzca una especie de migración del empleo de unos sectores a otros".

Mercader ha insistido en la necesidad de promover "un control social y una mayor concienciación" sobre los cambios que se van a producir, ya que la incorporación de la IA "avanza a una velocidad extraordinaria y nos podemos encontrar con sorpresas en el medio plazo".

Por ello, considera "imprescindible" generar una gobernanza colectiva de estos sistemas, en la que empresas, trabajadores y Estado participen en la toma de decisiones sobre esta materia.

Según el catedrático, este escenario obliga a "repensar el sistema jurídico laboral y a adaptar su protección a estas nuevas realidades", ya que "tienen una lógica, en muchos puntos, distinta de la que tenía hasta ahora el marco de relaciones laborales".

La actividad cultural cuenta con la colaboración de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria, ha indicado la UC en nota de prensa.