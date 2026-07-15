Los centros cívicos programan campamentos digitales para que los menores desarrollen habilidades tecnológicas

Archivo - Centro cívico Juan de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Numancia y Cazoña ofrecerán campamentos digitales, dirigidos a niños y adolescentes de 9 a 13 años, con el objetivo de que los menores desarrollen habilidades tecnológicas de forma lúdica.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha informado de que estros programas se desarrollarán en dos grupos el próximo mes de agosto.

Así, del 3 al 6 de agosto, se llevarán a cabo en el Centro Cívico de Numancia, mientras que del 10 al 13 será el turno de Cazoña. En ambos casos, los campamentos digitales se desarrollarán entre las 10.00 y las 12.00 horas.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha explicado que se trata de un programa formativo y de ocio, totalmente gratuito, y que permitirá a los jóvenes desarrollar habilidades tecnológicas de manera lúdica y participativa.

De esta manera, a través de juegos, retos y actividades, los alumnos descubrirán que internet también puede ser un espacio para colaborar, expresarse y aprender en grupo.

Todo ello, acompañados por los monitores, que adaptarán el aprendizaje a las necesidades particulares de cada participante, y reforzarán su confianza para que aprovechen al máximo la actividad.

Entre otras materias, enseñarán a los participantes a buscar información en internet de forma eficaz y segura, diseñarán contenidos para que expresen su creatividad digital, y les formarán en el funcionamiento de la Inteligencia Artificial y su utilización en el mundo digital.