CEOE Cantabria abre C-Meet 2026 con más de mil inscritos y reclama la digitalización como palanca estructural - CEOE

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha advertido que la falta de digitalización e innovación continúa siendo uno de los factores que limita la competitividad regional, cuando estos procesos son una "palanca estructural indispensable" para mejorar el potencial de crecimiento de Cantabria a medio y largo plazo.

Conde se ha pronunciado así en el encuentro C-Meet 2026, que ha arrancado esta mañana en Escenario Santander con más de 1.000 inscritos y 500 empresas representadas, consolidándose como "una cita imprescindible para todas las empresas de Cantabria" tras cinco años de trayectoria, tal y como ha destacado Conde durante la inauguración.

El presidente de la patronal ha hecho hincapié en que casi la mitad de los inscritos pertenecen a empresas no TIC, lo que refuerza el posicionamiento del evento como punto de encuentro entre los que desarrollan tecnología y los que la necesitan, ya que la transformación digital "ofrece oportunidades para incrementar la inversión tecnológica en la industria, impulsar los servicios del conocimiento y favorecer la captación de capital extranjero".

Conde ha destacado el salto de escala experimentado por C-Meet en esta quinta edición, marcado por su vinculación con Green Valley Cantabria Tech, su creciente vocación internacional y la incorporación de ponentes y empresas de referencia, elementos que lo sitúan en una nueva dimensión y lo acercan progresivamente a la consideración de un evento con "cierta posición nacional y cierta resonancia fuera de nuestro país".

El objetivo de la organización, ha explicado el presidente de CEOE Cantabria, es consolidar una comunidad estable y mantener una conciencia permanente sobre la importancia de la innovación y la transformación digital en todas las empresas, independientemente de su tamaño o actividad.

Por su parte, el consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado el Campus Tecnológico Altamira como el gran proyecto tractor "que podría cambiar 180 grados la economía futura de Cantabria"; una región que "reúne las condiciones idóneas" para este "megaproyecto", según estudios recientes de la Universidad de Cantabria.

La primera ponencia del día ha corrido a cargo de Marc Revert, un joven mallorquín que con solo 18 años ya dirige su propia empresa de inteligencia artificial, quien ha compartido su trayectoria como emprendedor desde sus primeros pasos como programador autodidacta con 8 años hasta la creación de Orga AI, asegurando que su historia se basa "en un montón de trabajo, aunque la gente solo se queda con la punta del iceberg".

Revert ha insistido en que los fracasos son oportunidades para aprender y ha centrado su intervención en las oportunidades que la IA puede generar para las pymes españolas, pero también en los riesgos de no adaptarse a un cambio tecnológico que ya está transformando la forma de trabajar de las empresas.

La dimensión internacional tiene un papel destacado en C-Meet 2026 con República Checa como país invitado, con cuatro expertos checos que compartirán las claves de la transformación digital que experimenta el país, reconocido por su sólida tradición industrial y su apuesta por tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, los semiconductores, la microelectrónica o las tecnologías cuánticas.

La primera jornada se completará, entre otras intervenciones, con la participación de Jon Hernández, uno de los grandes referentes en divulgación de inteligencia artificial en español, quien, bajo el título 'Inteligencia Artificial: ¿Ola o Tsunami?', ofrecerá una radiografía de la evolución de la inteligencia artificial y de la velocidad con la que está transformando la actividad empresarial.