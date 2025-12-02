CEOE pide reforzar la estabilidad en la contratación y acompañar a los sectores "palanca" como la industria

Archivo - EMCAN.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEOE CEPYME Cantabria ha valorado los datos del desempleo del mes de noviembre publicados este martes y ha pedido reforzar la estabilidad en la contratación y acompañar a los sectores que están "demostrando" ser "las palancas de crecimiento" en la economía regional como la industria y la construcción.

Así lo ha manifestado su director general, Francisco Aguilera, en un comunicado en el que la patronal cántabra ha detallado que los datos reflejan un incremento del paro en la comunidad autónoma del 0,32% respecto a octubre, lo que supone 88 desempleados más, hasta un total de 27.919 personas inscritas. Sin embargo, la región registra la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007.

Para Aguilera, noviembre "continúa" la tendencia habitual del mercado laboral cántabro en estas fechas, con un ligero aumento del paro, pero "dentro de unos niveles estructuralmente bajos". De esta forma, ha destacado que la comparativa anual "sigue mostrando fortaleza, especialmente en la industria", ha resaltado.

En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron 11.962 contratos, un 3,63% menos que hace un año. De ellos, 3.417 fueron indefinidos, un 2,9% menos, y 8.545 temporales, un 3,92% menos que en noviembre de 2024.

La tasa de temporalidad volvió a subir ligeramente, situándose en el 71,43% frente al 70,85% del mes anterior. Para Aguilera, la caída de la contratación es similar a la del conjunto del país, pero la persistente temporalidad "sigue siendo uno de los grandes desafíos". "Esta tendencia obliga a reforzar las políticas que incentiven el empleo estable", ha afirmado.

En cuanto a la afiliación, descendió en 1.161 personas respecto a octubre, un 0,49% hasta situarse en 236.055 cotizantes. En el análisis interanual, Cantabria suma 3.562 afiliados más, un crecimiento del 1,53%. Al respecto, el director general ha subrayado que ésta "se ajusta estacionalmente", pero el balance anual "sigue siendo positivo, con un crecimiento sostenido".

En general, Aguilera ha opinado que los datos de noviembre son "moderadamente" negativos respecto al mes anterior en paro, contratación y afiliación, aunque la tendencia interanual continúa siendo "favorable". Y ha destacado, especialmente, la mejora en industria y el mantenimiento de cifras históricamente bajas de desempleo para un mes de noviembre.

"Desde nuestro punto de vista es clave reforzar la estabilidad en la contratación y acompañar a los sectores que están demostrando ser palancas de crecimiento en la economía regional como industria y construcción", ha afirmado el director de la patronal cántabra.