Cerca de 180 estudiantes de Santander participarán en el 'Bootcamp' de la Escuela de la Energía de Fundación EDP

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SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación EDP celebrará este martes, 27 de octubre, y miércoles 28 en Santander una nueva edición del 'Bootcamp' de la Escuela de la Energía, su programa educativo para acercar la sostenibilidad y la transición energética a las nuevas generaciones a través de experiencias de aprendizaje innovadoras.

La cita tendrá lugar en el Hotel Sardinero y está prevista la participación de cerca de 180 estudiantes del Colegio San Agustín y del IES Peñacastillo.

Así, un centenar de escolares del Colegio San Agustín trabajarán este martes en el reto 'Cómo soñar un Santander mejor'; mientras que el miércoles 77 alumnos del IES Peñacastillo lo habrán bajo el lema 'Somos el futuro de Santander'.

A través de los 'Bootcamps, los jóvenes trabajan en equipo para imaginar respuestas a desafíos de su comunidad.

En la primera parte, los estudiantes podrán conocer distintas experiencias y perspectivas de la mano de representantes de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Racing, Alega Cantabria Baloncesto, Hostelería Pereda y La Quesona; además de ponentes como Santi Arrarte Rubio.

A continuación, trabajarán por equipos para identificar oportunidades, desarrollar sus ideas y preparar un 'pitch', que presentarán al final de la jornada.

Durante los dos días, voluntarios de EDP colaborarán en el desarrollo de la actividad y acompañarán a los estudiantes.

El equipo ganador de cada centro recibirá una bicicleta y un casco para cada uno de sus integrantes y tendrá la oportunidad de participar en el encuentro internacional de ganadores de los 'Bootcamps' ibéricos, que se celebrará en Alentejo, Portugal, en mayo de 2027.

La apertura del evento contará con la participación de la concejala de Juventud de Santander, Noemí Méndez, y la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins.

La Escuela de la Energía es el programa educativo de Fundación EDP dirigido a acercar la transición energética y la sostenibilidad a niños y jóvenes. Combina actividades presenciales con recursos educativos digitales gratuitos para estudiantes de entre 6 y 16 años.

Además, forma parte de Energy Academy de EDP, iniciativa presente en España, Portugal y Brasil, ha indicado la compañía en nota de prensa.

FUNDACIÓN EDP

La Fundación EDP tiene como objetivo fomentar una transición energética justa, reforzando el compromiso del Grupo EDP en los ámbitos geográficos en que desarrolla su actividad, con especial atención a las áreas educativa, cultural, social y medioambiental dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible global, en el que la generación y utilización eficiente y responsable de la energía juega un papel determinante.