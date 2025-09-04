Cerca de 3.500 alumnos de Infantil y Primaria volverán el lunes a las aulas en Camargo tras la mejora de los centros

CAMARGO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.500 escolares de Infantil y Primaria retomarán la actividad en las aulas en los seis centros públicos del Valle de Camargo el próximo lunes, 8 de septiembre, tras las obras de mantenimiento y mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento en los centros en los meses de descanso estival.

El alcalde, Diego Movellán, que ha visitado algunas de estas intervenciones junto a los concejales de las áreas implicadas, ha indicado que uno de los trabajos destacados ha sido la instalación de una rampa de accesibilidad en el CEIP Juan de Herrera, en el Alto de Maliaño, con el fin de atender las necesidades de un alumno que se incorpora este curso.

Además, el Consistorio ha completado otras actuaciones de mejora como la adecuación de entornos exteriores, la optimización de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, la restauración de zonas de fachada, la instalación de un nuevo columpio y la pintura de las pizarras del patio en el CEIP Agapito Cagigas.

Por otro lado, entre las labores realizadas se encuentra la eliminación de humedades en las aulas de Infantil y la rehabilitación de un espacio docente en el CEIP Arenas, en Escobedo, o el pintado de aulas, gimnasio, fachada y patio de Infantil del CEIP Juan de Herrera.

Del mismo modo, en el CEIP Matilde de la Torre se ha acometido la pintura del interior de la entrada y la renovación del espacio utilizado por las asociaciones de familias; en el CEIP Pedro Velarde se ha llevado a cabo la limpieza y acondicionamiento de canaletas, y en el CEIP Gloria Fuertes se ha facilitado material específico, como es el caso de pintura blanca, rodillos y cinta de carrocero, para el mantenimiento de instalaciones.

Asimismo, en el CEIP Mateo Escagedo Salmón de Cacicedo se ha procedido al arreglo y reposición del parque de juegos infantil que sufrió actos vandálicos hace meses.

Movellán ha señalado que el Ayuntamiento, a través de las tareas ejecutadas, da respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, para que tanto los equipos docentes como los alumnos y las familias encaren este comienzo del año académico "en las mejores condiciones", si bien ha apuntado que este tipo de tareas se extienden a lo largo del curso.