CERMI anuncia que Correos acometerá obras para dotar de accesibilidad a su sede central de Santander

Sede central de Correos en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha informado este martes que Correos acometerá "finalmente" obras de reforma para garantizar la accesibilidad de su Oficina Central en Santander, situada en la calle Alfonso XIII número 2, tras las denuncias y actuaciones promovidas por la entidad desde 2022.

Según ha comunicado la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) al CERMI, Correos ha confirmado el próximo inicio de actuaciones destinadas a eliminar las barreras arquitectónicas existentes en este edificio, cuya falta de accesibilidad venía siendo objeto de seguimiento institucional a raíz de sucesivas denuncias planteadas por el movimiento CERMI.

La entidad ha explicado que la actuación prevista consistirá en adaptar uno de los accesos de la zona de muelle como entrada accesible para personas con movilidad reducida y es la puerta más cercana a la Catedral de Santander la opción técnicamente considerada más viable.

Correos ha señalado asimismo que actualmente se encuentran en tramitación las licencias necesarias y que la previsión es que el inmueble pueda resultar accesible durante el segundo semestre de este año, siempre que no se produzcan retrasos ajenos a la entidad postal, ha indicado CERMI.

La OADIS recuerda en su resolución que el CERMI presentó un nuevo escrito el 13 de noviembre de 2025 denunciando la persistente falta de accesibilidad de esta oficina central, expediente que se sumaba a otros abiertos desde 2022. Durante este tiempo, Correos había venido alegando la complejidad técnica y patrimonial del inmueble y la necesidad de estudiar distintas alternativas de adaptación, ha indicado.

El CERMI estará vigilante para que, tras años de reclamaciones, seguimiento y denuncias, Correos lleve a cabo esta intervención para garantizar el acceso universal a esta instalación pública y para que las obras se ejecuten en los plazos comprometidos a fin de que la accesibilidad sea plena y efectiva.