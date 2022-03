Ceruti acusa a Alcaldía, Gobierno y Adif de usar el proyecto de integración ferroviaria como "bandera electoral"

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha acusado hoy a la Alcaldía (PP), al Gobierno de Cantabria PRC-PSOE y al Ministerio de Transportes de utilizar el proyecto de integración ferroviaria como "bandera electoral".

Un "mal proyecto", a su juicio, que "disfrazan", y que en su opinión "se puede mejorar mucho más solo con reivindicar un trato justo para Santander, que no nos discriminen".

Así se ha pronunciado hoy el concejal de Cs a preguntas de la prensa sobre las reuniones que la alcaldesa, Gema Igual, está manteniendo con asociaciones de vecinos ---"con las que sabe son cómodas, no con las que están en contra", según Ceruti-- para explicarles la iniciativa, que algunas consideran positiva.

"Nosotros lo que haremos es contar la verdad", ha subrayado el edil, que ha afirmado que conoce "las versiones" que se están contado a los vecinos.

Al respecto, ha pedido que se actúe "con sinceridad" y no se diga a los vecinos que la intervención resolverá "todos sus problemas" cuando el proyecto solo actúa sobre un tercio de la superficie prevista en el proyecto inicial de 2010 y solo llega hasta el número 53 de la calle Castilla y hasta "bastante antes" de la Peña del Cuervo.

"Y que no se cuente a los vecinos que por hacer una losa en esa pequeña parte de la intervención se van a resolver problemas urbanísticos como la suciedad, inseguridad o abandono al que el Ayuntamiento ha sometido a estos barrios durante tantos años", ha denunciado.

En su opinión, "esto ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral y queda un año y pico", saliendo con "propuestas maravillosas como el soterramiento de Marqués de la Hermida", un proyecto que propuso el PRC hace una década, ha recordado, y lo hacen "sin ninguna base, simplemente como intento de desviar la atención sobre la realidad".

Una realidad que, para Ceruti, es "que se está intentado imponer un mal proyecto para la ciudad que va a condicionar el próximo siglo urbanístico de Santander con el argumento de que se pueden perder los 130 millones de euros que pone el Ministerio".

Y ello sin explicar dónde están los 266 millones "que desaparecieron" del convenio que en 2010 suscribieron los ayuntamientos de Santander y Camargo con Adif y el Ministerio. El convenio era por 700 millones y el Ministerio aportaba 389 "y ahora nos dicen que cogemos estos 130 millones o malo".

"Lo primero, que nos expliquen dónde están los otros 266, que son el doble de dinero. Y que se nos explique por qué Santander tiene que aceptar un trágala como éste cuando el resto de ciudades equivalentes están recibiendo el dinero a espuertas del Ministerio", ha reclamado.

Así, ha insistido en pedir explicaciones de por qué "se llegó a ese acuerdo" y por qué "el Ayuntamiento renuncia a defender los intereses de Santander".

Al hilo, también ha comentado que el empalme con Oviedo "ha dejado de tramitarse" cuando liberaba las vías desde la Marga hasta las Estaciones y ofrecía un gran espacio para la salida de vehículo o la construcción de un corredor verde, aunque sigue condicionando actuaciones próximas.

En cuanto a la reacción ciudadana de oposición al proyecto, Ceruti ha indicado que la palabra más repetida es "resistir" a aceptar el proyecto.

Porque "no estamos hablando de intereses electorales" sino del "largo plazo de la ciudad". "A nadie se le debería ocurrir decir 'yo quiero ver esta obra terminada'. A ver tenido dirigentes más diligentes en las décadas anteriores. Pero no podemos medir los tiempos del urbanismo con el corto plazo", ha remarcado.

En este sentido, para el concejal hay que "recuperar la mirada a largo plazo" que sí tuvo Santander, "que tiene derecho a resurgir y recuperar el vigor urbanístico, y ésta es la gran ocasión", ha subrayado el edil, afirmando que "si cedemos en esto, lo que vengan no serán más que tiritas para una herida muy grande".

Ceruti todavía no ha recibido la información sobre el proyecto de las vías que solicitó a Adif.

CORBANERA

Por otra parte, sobre la confirmación de que el castillo de Corbanera, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es de titularidad privada, Ceruti ha indicado que, salvo que se rebatan los informes de la Universidad de Cantabria y de los servicios jurídicos municipales "y en otra vía se considere de otra manera", los propietarios son particulares y "hay que exigirles la protección del bien".

El edil ha recordado que Cultura concedió a los propietarios una exención de los derechos de visita "pero eso no excluye la obligación de mantenerlo".

Además, ha considerado "razonable" la petición del Ayuntamiento al Gobierno de Cantabria de que actúe para el mantenimiento y la conservación del castillo.

RACING

Por otra parte, preguntado sobre la negociación convenio del Ayuntamiento con el Racing de Santander que sustituya al actual, Ceruti se ha remitido a las actuaciones a corto plazo por vía de emergencia que ha realizado el concejal de Deportes, Felipe Pérez (Cs), "asumiendo una labor que no era de su competencia", porque "se ha empeñado en evitar riesgos a los ciudadanos de Santander".

Ha recordado que había elementos del estadio, como las puertas de acceso y los focos, que "podían poner en peligro la integridad física de los ciudadanos". De hecho se cayeron una puerta y un foco "y gracias a dios no había nadie debajo".

Aunque el estadio no está incluido en los bienes adscritos al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y por tanto no es competencia "estricta" de Deportes, el concejal "por sentido común, el de un ciudadano que no puede dormir tranquilo si los ciudadanos están en peligro", ha tramitado por vía de emergencia la solución a estos problemas, ha recordado el portavoz de Cs.

Ceruti ha explicado que el edil ha encontrado "enormes dificultades de tramitación porque hay servicios que considera que no debe actuarse sobre el estadio hasta que no haya un convenio que sustituya el pseudoconvenio actual", pero ha conseguido avanzar en la tramitación de emergencia del cambio de las puertas y se está intentado hacer lo mismo con los focos.

"No se puede actuar por la vía de hecho. Lo que el cuerpo nos pide es ordenar esas actuaciones pero hacerlo sin el amparo de los servicios que intervienen sería hacerlo de manera ilegal", ha subrayado.

En este sentido, sobre el actual convenio de uso del estadio, Intervención del Ayuntamiento ha apuntado la posibilidad de llevar al Racing a los tribunales dado que el club no quiere renunciar al mismo, vigente desde 1983.

En otro orden, como portavoz del equipo de Gobierno PP-Cs, Ceruti ha informado que el Ayuntamiento sigue a la espera de recibir respuesta judicial al recurso del PP sobre la modificación del Reglamento del Pleno para permitir la creación de comisiones de investigación; y también del Ministerio de Política Territorial sobre los fondos europeos para el proyecto de innovación.