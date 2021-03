Ceruti (Cs) reitera que la decisión sobre una moción de censura en Santander "sólo compete a Madrid"

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal y concejal de Ciudadanos de Santander, Javier Ceruti, ha reiterado que presentar o apoyar una moción de censura en este Ayuntamiento, donde gobiernan PP-CS "sólo compete a Madrid". En este sentido, ha insistido en que el pacto de gobierno con el PP "no se decidió aquí, fue una decisión de Madrid".

Así lo ha señalado a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de la capital cántabra y de si, de ser así, estaría dispuesto a apoyarla.

Ceruti ha vuelto a señalar que el pacto de gobierno en Santander "no se decidió aquí, fue una decisión de Madrid", en su caso de la dirección de su partido, por lo que "salir del pacto, continuar en él o modificarlo es algo que sólo compete a Madrid".

Por este motivo, ha considerado que "no tiene ningún sentido" que él haga "valoraciones personales" sobre este tema", porque "no tengo la capacidad de decisión", ha reiterado.

También ha señalado que "nadie" le ha dicho que presente, apruebe o apoye una moción, aunque ha "leído en la prensa que hay un grupo que está tanteando la posibilidad", pero "desde luego con nosotros no han hablado", ha dicho.

"A lo mejor, como saben que la capacidad de decisión no es nuestra, lo hacen en otro lugar, pero desde luego aquí no lo han hecho", ha asegurado. "Yo aquí soy hombre de partido, obedezco y estoy a la expectativa de lo que me digan", ha sentenciado.

Preguntado por una posible reunión con la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para tratar este asunto, Ceruti ha señalado que no la ha tenido ni tiene pensado tenerla, dado que él no tiene "capacidad de decisión", por lo que "no tiene más sentido".

También ha indicado que no está previsto que ambos comparezcan conjuntamente, como han hecho los representantes de PP y Cs en otros casos, porque se encuentra en una situación en la que "no tiene sentido salir a decir nada".

"No tengo capacidad de decisión, ni para lo bueno, ni para lo malo, ni para lo regular". "Yo aquí soy un hombre de partido, obedezco y estoy a la expectativa de lo que me digan", ha zanjado.