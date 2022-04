Ceruti dice que es "pronto" para saber si repetirá como candidato de Cs

"Si no estamos nosotros, nos plantan la losa", afirma sobre la integración ferroviaria

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha afirmado hoy que es "pronto" para saber si repetirá como candidato de Cs a la Alcaldía aunque le gustaría poder acabar los proyectos iniciados en esta legislatura "extraordinaria" por la pandemia.

Así se ha manifestado a preguntas de la prensa sobre si se presentará en las próximas elecciones municipales de 2023, una vez que la alcaldesa, Gema Igual (PP), ya ha anunciado su intención de volver a concurrir a los comicios.

"Es muy pronto para saber qué intenciones tiene el partido y todavía no es momento de hablar, pero tengo intención de seguir adelante con los proyectos que hemos impulsado en esta legislatura", ha declarado.

El edil ha reconocido que le gustaría poder "acabar" con las iniciativas emprendidas por Cs en esta legislatura pues las dificultades derivadas de la pandemia y de la tramitación administrativa en el Ayuntamiento "no van a permitir que estén terminados algunos de los proyectos fundamentales que hemos presentado".

Al respecto, se ha referido a la reoganización administrativa del Ayuntamiento, "en la que a penas hemos podido avanzar", para acabar con los "plazos descomunales" que implica la tramitación "de cualquier asunto".

En materia urbanística, ha confiado en poder dejar "muy orientada" la redacción del Plan General. La intención es que ésta salga a licitación una vez se haya concluido el modelo de ciudad.

En deportes, Ceruti ha asegurado que hay "decenas" de proyectos de obra en los que el concejal del área, Felipe Pérez, lleva "dos años empujando contra esas dificultades de tramitación".

INTEGRACIÓN FERROVIARIA

Y otro tema en el que Cs quiere seguir poder tomando decisiones es la integración ferroviaria. Porque para Ceruti "es evidente que si no estamos nosotros, nos plantan la losa".

"Porque todos los demás --PP, PSOE y PRC-- están dispuestos a someter al barrio de Castilla-Hermida al castigo de la losa, y los que nos resistimos con la fuerza de ejercer las competencias de Urbanismo y de tener la razón y de que hay acuerdos sobre un concurso de ideas sobre todo el área y no solo la zona liberada, somos nosotros. Somos nosotros los que podemos parar esa actuación", ha remarcado.

Tras recordar que desde el Ministerio de Transportes se ha señalado que se no actuará contra la voluntad de las instituciones y que se intentará llegar a acuerdos, el concejal se ha remitido al acuerdo existente de hacer un concurso de ideas en octubre de este año, que reivindicará que se cumpla.

Respecto a la posibilidad de descartar el soterramiento, para Ceruti es "un misterio" en el caso de Santander, ya que se han realizado en otras ciudades. Aquí, ha dicho, "generan desniveles pero en Bilbao, en Gijón, en Logroño, en Santa Coloma, no deben generarlos".

El edil ha agradecido la "buena voluntad de las instituciones" pero les ha recordado que "el urbanismo de Santander lo hace Santander, no Adif". El administrador ferroviario tiene que proporcionar los condicionantes técnicos para la prestación del servicio, "ninguno de los cuales es poner una losa o no ponerla", y a partir de ahí la ciudad decidirá qué hacer "escuchando a los vecinos", ha señalado, recordando que en la participación ciudadana quedó de relieve que la losa "no es un modelo que satisfaga".

Ceruti ha insistido en que debe ser "mucho más mejorado" el proyecto "en el que probablemente no quepa una losa, pero no descartamos soterramientos, porque tendrían los mismos problemas aquí que en otras ciudades y se hacen", como en el caso de Torrelavega, ha recordado.

"Santander merece ser escuchada; veremos si la solución del concurso de ideas es soterramiento, la losa con modificaciones..., las posibilidades son enormes. Pero vamos a ganarnos el respeto que se han ganado otras ciudades", ha reivindicado.

Además, ha vuelto a rechazar que la modificación del estudio informativo lleve 15 años, y ha apuntado que se tendrá que modificar por las propuestas introducidas por Adif, pues el número de vías de la losa modificada no coincide, al haber una más de larga distancia, además de que se baja la altura de la losa con los condicionantes que implica.

"Quitémonos de encima las amenazas de los 15 años de estudio informativo y pensemos con sentido común", ha instado. "Santander quiere respeto, poder elegir una buena solución urbanística que puede mejorar la calidad de vida de Castilla-Hermida y no vamos a renunciar a esa posibilidad".

Finalmente ha subrayado que en Cs "no vamos a aceptar que se coarten las posibilidades futuras de la integración ferroviaria por un condicionante que no es exigible como es la losa".