Ceruti ve en "un buen primer paso" que Cs encare el 10N sin vetos

Publicado 08/10/2019 11:57:52 CET

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Santander, Javier Ceruti, ha considerado que el planteamiento del presidente del partido, Albert Rivera, de encarar las elecciones sin vetar al PSOE de posibles pactos es "un buen primer paso" para "recuperar la ilusión" de los votantes de Cs, aunque asegura que ese cambio de criterio no se debe a los malos resultados que las encuestan auguran para la formación naranja.

"Creo que es un buen primer paso para recuperar la ilusión de los votantes de Cs y que vean que seguimos defendiendo lo mismo. Defendemos lo que quiere la gente con sentido común", ha dicho Ceruti este martes a preguntas de la prensa sobre la nueva postura del líder de Cs, Albert Rivera, que se abre a negociar con el PSOE tras el 10N a pesar de que hablará antes con el PP en caso de que los números les den para formar gobierno.

Ceruti ha señalado que "ahora se ha reconsiderado la posición escuchando a la gente de dentro del partido" que consideraba que la "rigidez" mantenida hasta ahora frente a un posible apoyo al PSOE "no era beneficiosa", pero ha defendido que ese 'no' a los socialistas, que "se podrá discutir si fue acertado o no", figuraba en el programa electoral de la formación y "lo decente era mantenerlo como se ha hecho".

Ahora y ante el bloqueo político, Cs encara las elecciones sin vetos y, para ello, Ceruti ha destacado que el partido ha puesto "encima de la mesa diez medidas muy concretas que son marca de la casa" como la igualdad de todos los españoles, la unidad de España o reducir los impuestos.

"Me parece muy ilusionante ver que, dentro de todo el ruido que se está produciendo en torno a la situación de Cs ante las próximas elecciones, tenemos claros los objetivos de defender aquello que hemos defendido con fuerza siempre desde el partido", ha añadido el portavoz del partido en Santander.

Cuestionado sobre si este cambio de postura de Rivera se debe a los malos resultados que dan las encuestas a Cs, Ceruti ha reiterado que es "escéptico" frente a esas encuestas que, además, considera que "pretenden generar profecías autocumplidas por parte de los grandes partidos para volver a la situación de status quo del bipartidismo".

Un bipartidismo que, para Ceruti, "es el que nos ha llevado a la situación actual de descontrol administrativo, gasto disparatado y corrupción que afecta a los dos grandes partidos" y frente a lo que "tiene que haber alternativas" como las que "están reflejadas con toda claridad en los 10 puntos programáticos indiscutibles que, si Cs forma parte de un gobierno, se cumplirán".