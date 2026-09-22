CESINE incorpora a su campus un mural del artista y diseñador Juan Díaz-Faes - CESINE

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CESINE ha incorporado a su campus una nueva intervención artística de la mano del artista y diseñador Juan Díaz-Faes, uno de los creadores españoles con mayor proyección dentro del ámbito de la ilustración, el muralismo y el arte contemporáneo.

Su particular universo visual transforma así uno de los espacios del centro universitario, acercando el arte y la creatividad a los estudiantes y reforzando la apuesta de CESINE por conectar la formación con la creación contemporánea.

Nacido en Oviedo y formado en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, Díaz-Faes desarrolla una trayectoria que combina ilustración, muralismo, pintura y arte digital.

Su lenguaje artístico se caracteriza por las formas geométricas, las líneas, los patrones y unos personajes reconocibles que construyen composiciones llenas de energía, optimismo y personalidad.

El artista ha explicado que intenta crear obras que transmitan sus estados de ánimo al espectador.

Su trabajo ha traspasado fronteras y está presente en exposiciones, proyectos y murales en ciudades como Madrid, París, Seúl, Caracas, Dubái, Tokio, Miami o Santander. Entre sus intervenciones murales destacan proyectos realizados en Guangzhou, París, Punta del Este, Seúl, Caracas, Vigo, Oaxaca y Madrid.

Además, ha participado en destacadas ferias y encuentros internacionales como URVANITY, Urban Break, Festival 10 Sentidos y Art Basel Basilea.

Díaz-Faes forma también parte de Colección SOLO, proyecto internacional de arte contemporáneo con sede en Madrid que impulsa y acompaña la trayectoria de artistas contemporáneos y en el que el creador desarrolla su trabajo en diferentes disciplinas.

De este modo, la intervención artística en CESINE supone la llegada al campus de un creador que representa una manera de entender el arte basada en la experimentación, la libertad creativa y la construcción de un lenguaje propio.

Una filosofía especialmente vinculada a la formación que reciben los estudiantes de los grados de Diseño, donde la creatividad, la innovación y la conexión con el mundo profesional ocupan un papel central, ha destacado el centro universitario.

"Para CESINE, contar con Juan Díaz-Faes supone mucho más que incorporar una nueva obra artística al campus. Queremos que nuestros estudiantes estén en contacto con la creatividad, con el arte y con profesionales que están desarrollando su carrera en el mundo real. Que puedan ver cómo una idea se convierte en una obra y entender que el diseño y la creatividad también se construyen experimentando, arriesgando y creando", ha señalado CESINE.

Con esta iniciativa, el campus se convierte también en un espacio de creación y expresión artística, donde los estudiantes pueden convivir diariamente con referentes de la cultura y el diseño contemporáneo.

La intervención conecta especialmente con los grados de Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, trasladando al propio campus una idea que forma parte de la experiencia educativa de CESINE: "aprender diseño no consiste únicamente en adquirir conocimientos técnicos, sino también en observar, experimentar, crear y estar en contacto con quienes están transformando actualmente el mundo creativo".