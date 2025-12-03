El CGPJ convoca las presidencias del TSJ de Cantabria y de la Sala de lo Social

José Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria - TSJC

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por expiración del segundo y último mandato de José Luis López del Moral.

Asimismo, el CGPJ ha aprobado convocar la plaza al frente de la Sala de lo Social del TSJC, igualmente por concluir el mandato de la magistrada que ostenta ahora la Presidencia, Mercedes Sancha.

En esta comunidad autónoma están también pendientes de renovación la Secretaría de Gobierno del alto tribunal cántabro y la Presidencia de la Audiencia Provincial, que ocupa en la actualidad José Arsuaga, que al igual que López del Moral lleva también una década en el cargo.

Este último accedió al puesto en marzo de 2015, y tres meses después hizo lo propio Arsuaga en la Audiencia, al ocupar el segundo la vacante que había dejado el primero. Por su parte, Sancha está al frente de la jurisdicción social del TSJ desde enero de ese año.

OTROS ACUERDOS

Además, el Pleno del CGPJ ha acordado anunciar en el BOE la convocatoria de las presidencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del TSJ de Islas Baleares, así como las presidencias de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Málaga) y la Región de Murcia.

También ha decidido por unanimidad el nombramiento de la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra.

La magistrada era la única candidata que había solicitado la plaza, vacante desde el pasado 18 de junio como consecuencia de la designación de José Julián Huarte Lázaro como presidente del TSJ de Navarra.