La CHE alerta de crecidas en cauces menores y barrancos en la cuenca del Ebro ante los avisos por lluvias y tormentas

Archivo - Tramo del Ebro.-ARCHIVO - RED CAMBERA - Archivo

SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advierto de posibles crecidas súbitas aisladas en cauces menores y barrancos en aquellos puntos de la cuenca donde se den las precipitaciones más importantes durante la tarde de este domingo, como consecuencia de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias y tormentas.

Cantabria se encuentra entre las comunidades autónomas afectadas, donde la AEMET ha decretado el aviso naranja (peligro importante) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo grande, y el amarillo (peligro bajo) por lluvias por una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además de la región cántabra, están afectadas Castilla y León (Burgos), País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza y Teruel).

En un comunicado, la CHE recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la AEMET y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com).

También pide seguir siempre las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.