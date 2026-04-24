La CHE intensifica la vigilancia esta tarde ante la posibilidad de crecidas en barrancos en el sur de Cantabria

La CHE intensifica la vigilancia ante la posibilidad de crecidas en barrancos esta tarde en Cantabria y otras CCAA - AEMET

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) intensificará la vigilancia esta tarde ante la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores de ríos del sur de Cantabria, así como en Castilla y León (Burgos y Soria) y La Rioja.

El anuncio de la CHE se produce ante los avisos amarillos (peligro bajo) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo de tormentas y lluvias intensas (15 litros por metro cuadrado en una hora) en la Cordillera Cantábrica oriental y en la Cordillera Ibérica occidental y central.

La Confederación recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la AEMET y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.