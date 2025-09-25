Choca un coche contra la fachada del IES Peñacastillo tras colisionar con una furgoneta

Estado del coche tras la colisión con el IES - X BOMBEROS DE SANTANDER

Un coche ha chocado contra la fachada del IES Peñacastillo de Santander este miércoles, tras colisionar con una furgoneta.

El accidente sucedió sobre las 9 horas, en la intersección que da acceso al IES Peñacastillo, situado en la avenida Primero de Mayo, cuando colisionaron un turismo y una furgoneta. Seguidamente, el turismo se desplazó hacia la izquierda e impactó contra la fachada del citado instituto.

Como consecuencia del accidente, ocasionaron daños materiales y resultó herida la conductora del turismo, una mujer de 59 años de edad, quien fue auxiliada por la Policía de Santander y posteriormente atendida por la dotación de una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital de Valdecilla, para ser asistida por personal facultativo de sus lesiones.

Hasta el lugar, se trasladó una dotación de Bomberos de Santander, que devolvieron el vehículo a la calzada.