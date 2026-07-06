El CIACC 2026 se consolida como foro de referencia para expertos en clima y sostenibilidad

CIACC 2026 - CIACC 2026

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso Internacional de Acción Climática, CIACC 2026, que se ha celebrado en Santander los días 1 y 2 de julio y que ha reunido a más de 160 profesionales del sector, se ha consolidado como foro de referencia para expertos en clima y sostenibilidad.

La directora de la Fundación Empresa & Clima, Elvira Carles, ha asegurado que en esta edición se "ha puesto sobre la mesa los temas que marcarán la agenda climática los próximos años" y ha subrayado que este foro es "referente en sostenibilidad" porque aborda los retos actuales que implica el cambio climático desde una perspectiva empresarial y estratégica.

En este sentido, ha subrayado que el encuentro "aborda los temas antes de que estos sean decisivos para las empresas, de forma que permite a los empresarios anticiparse y prepararse para el futuro".

En un comunicado este lunes, la directora de la Fundación ha señalado además que este Congreso intenta dar respuestas simples a problemas complejos y, sobre todo, "ayudar a entender mejor para así poder tomar mejores decisiones", consolidando la posición del CIACC como evento de referencia en el sector.

El congreso, organizado por la Fundación Empresa & Clima, FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico, ha contado con seis sesiones sobre temáticas actuales como 'Riesgos financieros y físicos del cambio climático en las empresas', 'Estado actual de los cambios regulatorios', 'Impactos positivos de la Inteligencia Artificial en la sostenibilidad', 'Descarbonización y seguridad energética', 'Disponibilidad y circularidad de los materiales estratégicos' y 'Mercados de Carbono: proyectos fiables'.

En la primera sesión, la directora de Soluciones Climáticas de AON, Paula Romero, ha destacado que "el cambio climático es inequívoco y rápido, incrementando la temperatura alrededor de 1,1 grados respecto a la era preindustrial", y ha advertido de que los desastres naturales se están traduciendo en pérdidas económicas de 260 billones de dólares.

En la sesión dedicada a cambios regulatorios, la responsable del Área Legal de la Fundación Empresa & Clima, Núria del Pozo, ha explicado toda una serie de normas regulatorias y su impacto en las empresas, destacando los cambios derivados por la Directiva Ómnibus, el Análisis de Doble Materialidad (ADM), los Estándares Voluntarios (VSME), el Mecanismo de Ajuste de Carbono (CBAM) o la reciente Ley de Movilidad Sostenible.

En el apartado dedicado a Inteligencia Artificial, el emprendedor Roger Pastor, especializado en innovación digital, ha utilizado una metáfora sobre dragones para explicar a los asistentes el simbolismo del poder que está alcanzando la Inteligencia Artificial y ha alertado de cómo "los avances tecnológicos causan un gran impacto en la sostenibilidad".

Durante la sesión sobre descarbonización, el rofesor de la Universidad Central Europea, Aleh Cherp, ha explicado que la descarbonización mejora la seguridad energética de algunas regiones, pero la debilita en otras, por lo que la coordinación global resulta difícil, aunque ha destacado que la Unión Europea y, en particular, España "son líderes en energías renovables".

En la dedicada a materiales estratégicos, Virginia Rodríguez y Miquel Rovira han tratado cómo la descarbonización y desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas dependen en mayor o menor grado de materiales estratégicos que no se encuentran disponibles en los recursos geológicos europeos, subrayando la necesidad de proteger las cadenas de suministro en un mundo "geopolíticamente complejo y cambiante".

En la clausura del evento, los participantes en la sesión sobre mercados de carbono han subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y entidades certificadoras para impulsar proyectos con un impacto real y medible, y han incidido en que la existencia de estos estándares y certificaciones es fundamental para generar confianza en el mercado de carbono y asegurar que los fondos destinados a la mitigación del cambio climático se utilicen de forma efectiva y responsable.