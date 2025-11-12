El ciclo 'Miradas Globales' proyectará cinco películas inéditas en Cantabria del 19 al 23 en la Filmoteca

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del ciclo de cine documental 'Miradas Globales', la iniciativa de la asociación La Llave Azul reconocida en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa (FSC), proyectará del 19 al 23 de noviembre en la Filmoteca cinco películas inéditas en Cantabria para reflexionar sobre cuestiones sociales, culturales y medioambientales a través del cine.

La presidenta de La Llave Azul, Lara Murga, ha explicado que se trata de una selección de algunos de los mejores títulos de los dos últimos años, que han sido elogiados por la crítica y pasado por festivales tan importantes como el de San Sebastián.

Así, Murga ha destacado el preestreno del documental 'Flores para Antonio', que podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 20.00 horas y contará, como todas las sesiones, con una presentación antes del visionado y un coloquio posterior que en este caso dirigirá la cantaora y profesora de flamenco Mónica Núñez, docente en la asociación cultural vasca Hacería Arteak.

Aunque la parte esencial del ciclo es el visionado de documentales, esta edición propone también un taller para jóvenes cineastas de la mano del director cántabro Felipe Gómez Ullate, de Frunfo Films.

El taller, que acogerá la Filmoteca, se desarrollará el viernes 21 de 17.00 a 20.00 horas y el sábado 22, de 10.00 a 14.00 horas, ha indicado la FSC.

PROGRAMA

El programa que ha diseñado La Llave Azul comenzará el miércoles 19 de noviembre con 'The Bibi Files (Expediente Netanyahu)', un documental de suspense dirigido por la cineasta sudafricana Alexis Bloom, que recoge vídeos filtrados de los interrogatorios al político israelí y testimonios que aseguran cómo es capaz de prolongar la ofensiva contra Gaza para no ir a la cárcel y mantenerse en el poder.

La cinta, que estrenó Filmin a finales de 2024, será presentada por Paz de la Cuesta, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria (UC), que abrirá el coloquio posterior.

Tras la sesión del jueves 20, dedicada al documental de Antonio Flores, el viernes 21 de noviembre se podrá ver la cinta alemana 'Riefenstahl', de Andres Veiel, un trabajo que recoge el legado artístico de la fotógrafa y directora alemana Leni Riefenstahl, cineasta oficial de la Alemania nazi y una de las creadoras más incómodas e influentes del siglo XX.

La profesora de Filosofía en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Clara, Esther del Valle; y Guillermo Martínez, profesor de Historia el Cine en la Universidad del Atlántico, presentarán este trabajo cinematográfico y dirigirán, después, el coloquio con el público.

El documental 'El negre té nom (El negro tiene nombre)' es el título que se proyectará el sábado 22. Dirigido por el catalán Félix Colomer, esta película revela la verdadera identidad de un hombre que, durante décadas, fue exhibido como pieza de museo, el Negro de Banyoles.

El director de la cinta será entrevistado por Daniel Garrido, historiador y coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria.

El ciclo clausurará su novena edición el domingo 23 con el documental 'Ellas en la ciudad', dirigido por la andaluza Reyes Gallegos, profesora y arquitecta que reivindica la importancia de las mujeres que transformaron varias ciudades en los últimos cincuenta años.

Con presencia online de la directora, que será entrevistada por Mónica Ramos, doctora en Antropología Social, antes de esta proyección se podrá ver el cortometraje cántabro 'El barrio que no se rindió', dirigido por Guillermo Ruiz y reconocido en la convocatoria de subvenciones 2024 de la FSC.

Ruiz también impartirá una charla en el IES Santa Clara para estudiantes del Bachillerato de Artes.

Las entradas para asistir a las proyecciones tienen un precio de 3 euros y se pueden adquirir en la taquilla de la Filmoteca o en https://filmotecacantabria.es/. Para los socios de La Llave Azul la entrada es gratuita presentando el carné en vigor en taquilla.