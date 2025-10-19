Cientos de personas participan en la marcha de Anjanas Solidarias en Puente San Miguel

REOCÍN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puente San Miguel ha acogido esta mañana la celebración de la XII marcha organizada por la Asociación Anjanas Solidarias con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para apoyar a quienes sufren esta enfermedad.

Ha contado con la participación de centenares de personas y un total de 1.600 dorsales vendidos. La recaudación íntegra del evento se destinará a la investigación del cáncer de mama.

Con una distancia aproximada de seis kilómetros, la marcha ha tenido como salida y llegada el parque de La Robleda, que ha acogido también diversas actividades.

Además del ambiente del Grupo Batukasar, ha tenido lugar una masterclass de zumba, talleres infantiles, sesión vermú con los Piteros de Puente San Miguel, paella solidaria y la actuación del Grupo Recuerdos. También se ha celebrado un sorteo de regalos donados por empresas y comercios.

A la marcha ha acudido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha puesto en valor este tipo de eventos solidarios para apoyar a las mujeres que padecen la enfermedad y a sus familias, felicitando a Anjanas Solidarias por concienciar y visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

En el recorrido, la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Reocín, Pablo Diestro; y la presidenta de Anjanas Solidarias, Inma Manuel, que ha sido la encargada de cortar la cinta. En ese momento, ha tenido un gesto de recuerdo para su antecesora y fundadora de la asociación, Silvia Cosío.