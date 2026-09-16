Cientos de personas realizan la tradicional subida a la ermita de La Pradera para honrar a San Cipriano

El consejero de Salud, César Pascual, asiste a la misa en honor de San Cipriano. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acompañado a los romeros en la tradicional subida a la ermita de La Pradera desde la iglesia de la Inmaculada Concepción de Cohicillos (Cartes) para honrar a San Cipriano.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que esta festividad, declarada de Interés Turístico Regional, ha contado con un mercado artesanal, la romería montañesa, jota robada, juegos tradicionales para los más pequeños y actuaciones musicales, que se prolongarán a lo largo de toda la jornada.

La mañana también ha tenido espectáculos de los Picayos de Cohicillos, que han cantado y bailado la vida del santo, así como demostraciones de bailes regionales con Germán e Irene.

El consejero de Salud, César Pascual, vestido con blusón y pañuelo, ha secundado la subida, muy arraigada en toda la comarca del Besaya, acompañada de pito y tambor, y amenizada por bailes regionales y la actuación de picayos y coros de la zona.

A la celebración montañesa también han asistido la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, y varios regidores y ediles de municipios de la comarca del Besaya, entre otras autoridades regionales.