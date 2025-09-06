Cientos de personas siguen el primer encierro de Ampuero, que no registra incidentes

AMPUERO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han dado cita este mediodía en Ampuero para seguir el primer encierro de las fiestas de La Virgen Niña, patrona del municipio, que ha concluido sin registrar ningún incidente.

Al evento ha acudido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien momentos antes al inicio del encierro ha revisado el recorrido en compañía de la alcaldesa, Amaya Fernández, y otros miembros de la Corporación local.

También ha comprobado el "buen" funcionamiento de las nuevas cajas de sujeción del vallado financiadas por su departamento en la zona más próxima a la plaza de La Nogalera, que es el lugar donde más cantidad de público se concentra para ver el paso de los corredores y los toros, ha informado el Gobierno.

Esta popular festividad, que está declarada de Interés Turístico Nacional en reconocimiento a su gran arraigo y popularidad, se celebra en Ampuero desde 1941.

Los siguientes encierros serán este domingo 7 y lunes 8, día de la patrona, a las 12.00 horas.