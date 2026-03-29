Cientos de personas siguen la procesión del Domingo de Ramos en Santander

Procesión del Domingo de Ramos en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han seguido esta mañana la procesión del Domingo de Ramos en Santander, que ha transcurrido desde la Plaza del Ayuntamiento, donde ha tenido lugar la bendición de ramos, hasta la Catedral, que ha acogido la eucaristía presidida por el obispo, Arturo Ros.

Entre los asistentes se han encontrado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, además de miembros de la Corporación municipal.

La agrupación musical Virgen de la Amargura de Santander, con siete décadas de trayectoria, ha acompañado la procesión, organizada por la Cofradía del Descendimiento, que ha marcado el comienzo de una jornada que incluye por la tarde la 'Procesión de la Borriquilla' y un desfile infantil, organizado por la misma cofradía.

Esta celebración, que revive la entrada de Jesús en Jerusalén, es una de las que atrae a más asistentes, que portan palmas y ramos de laurel durante su recorrido por el centro de la ciudad.

La Semana Santa de Santander, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por su valor cultural, histórico y religioso, se inició este año con el pregón a cargo de Juan Carlos Gallardo Ruiz, hermano de la Hermandad de la Esperanza de Triana, el pasado día 21 en la Catedral.

Hasta el 5 de abril, se sucederán por la ciudad trece procesiones, con más de 26 imágenes y pasos de gran valor, como el Cristo Yacente de la Orden Tercera, organizadas por las once cofradías existentes, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.