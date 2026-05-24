Cientos de personas visitan el parque de bomberos de Santander en su jornada de puertas abiertas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han visitado este domingo el parque municipal de bomberos de Santander dentro de la jornada de puertas abiertas que ha celebrado y que ha vuelto a registrar una gran afluencia de público, consolidándose como una de las actividades divulgativas con mayor respaldo, especialmente entre el público familiar.

Así, durante la mañana, vecinos y visitantes han conocido de cerca las instalaciones, los vehículos y el equipamiento de este servicio municipal, y han participado en las actividades programadas, entre ellas la visita al museo, la exposición de medios materiales, las propuestas infantiles o la tradicional exhibición de maniobras.

Entre los asistentes se han encontrado la alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo. La regidora ha destacado la "excelente" acogida que cada año recibe esta iniciativa y ha subrayado la importancia de acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan los profesionales del servicio.

"Una vez más, los santanderinos han respondido de forma extraordinaria a esta jornada que permite conocer desde dentro un servicio esencial. Es una satisfacción comprobar el interés de las familias, de los más pequeños y de tantas personas que han querido compartir esta mañana con nuestros bomberos", ha señalado.

Asimismo, Igual ha puesto en valor el carácter divulgativo de la actividad y ha asegurado que contribuye a fomentar la cultura de la prevención y a estrechar los lazos entre el cuerpo y la ciudadanía.

También ha trasladado su agradecimiento a todos los bomberos por la organización de esta jornada y por su dedicación permanente al servicio de los vecinos, su vocación y compromiso con la seguridad de Santander.

PARQUE DE BOMBEROS

El parque de bomberos de Santander, inaugurado en el año 2010, cuenta con una superficie de casi 8.000m2. Se estructura en tres cuerpos; el destinado a cocheras con dormitorios en planta primera; un cuerpo principal donde se ubican oficinas, salón de actos, aulas de formación, área social, vestuarios, comedor, gimnasio y piscina de entrenamiento; y el museo, que conserva las piezas y los vehículos históricos del Servicio Municipal de Bomberos.

Para la práctica y entrenamiento, los efectivos santanderinos disponen de la torre de maniobras, de 21 metros de altura y siete plantas; y de la galería de humo, para simular técnicas de búsqueda y rescate en diferentes tipos de construcciones y edificios, ha detallado el Ayuntamiento de nota de prensa.