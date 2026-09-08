Cientos de vecinos de Piélagos honran a su patrona en la procesión y chupinazo de la Virgen de Valencia

Actos de celebración de la Virgen de Valencia. - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de vecinos de Piélagos han honrado a su patrona, la Virgen de Valencia, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, en la tradicional procesión alrededor del santuario de Vioño, el lanzamiento del chupinazo y el pregón de las fiestas a cargo del entrenador del Real Racing Club de Santander, José Alberto López.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido junto al alcalde, Carlos Caramés, a la misa mayor presidida por el capellán del santuario, Eugenio Fernández Herrera, y cantada por la coral Valle de Piélagos Salcedo, y posteriormente ha acompañado a los vecinos en la procesión, junto al grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

A continuación, el regidor ha lanzado el chupinazo desde el balcón del Centro de Interpretación del Valle de Piélagos y, a continuación, ha tenido lugar el pregón de las fiestas, a cargo del técnico del Racing.

Durante su presencia en Vioño, la presidenta ha destacado que esta celebración es "seña de identidad del municipio y un lugar de gran devoción" por parte de vecinos y visitantes, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Así, ha revivido la historia de esta festividad, que es parte de la "memoria colectiva" del valle de Piélagos y de sus vecinos, que generación tras generación se han reunido en el santuario para honrar a la patrona. "Trasciende la fe, es arraigo y es tradición", ha destacado.

Además, ha subrayado que la Virgen de Valencia es una de esas conmemoraciones que "mantiene intacta" la esencia de las romerías, de las fiestas que se disfrutan en familia y que unen a todos los pueblos en convivencia y celebración.

Se trata de una cita fija en la agenda de la presidenta que lleva once años consecutivos asistiendo a esta festividad, y que cuenta con un gran arraigo popular en la comunidad autónoma.

La festividad ha contado también con la presencia del resto de la corporación municipal de Piélagos, autoridades regionales, alcaldes de otros municipios y presidentes de las juntas vecinales, entre otros.