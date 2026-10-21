Cinco actuaciones folclóricas cerrarán la quinta edición de 'Origen. La Cultura Contraataca" en Torrelavega

Cartel de la quinta edición de 'Origen. La Cultura Contraataca" - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega finalizará este fin de semana la quinta edición de 'Origen. La Cultura Contraataca' con las actuaciones de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, las Tocadoras de Viérnoles, la Sociedad Coral de Torrelavega, las Pandereteras del Barrio y Banduca L'Abrigu.

En concreto, las citas se desarrollarán desde este viernes, 23 de octubre, hasta el domingo 25, y completarán una programación que, desde septiembre, ha acercado el folclore a los barrios y pueblos de la ciudad.

Así, el viernes, a las 19.00 horas, la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos actuará en el Centro de Mayores Ramiro Bustamante.

Mientras, el sábado 24, las Tocadoras de Viérnoles ofrecerán un pasacalles por Nueva Ciudad, a las 13.00 horas; y por la tarde, a las 18.00 horas, la Sociedad Coral de Torrelavega protagonizará un concierto en la Iglesia de Campuzano.

La programación concluirá el domingo 25 con la actuación de las Pandereteras del Barrio, a las 11.45 horas, en la Iglesia de Ganzo, y el pasacalles de Banduca L'Abrigu, a las 13.00 horas, por el Barrio Covadonga.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Esther Vélez, ha indicado que esta iniciativa tiene como objetivo "preservar y difundir nuestras tradiciones, disfrutar de nuestras señas de identidad, de lo nuestro, dinamizar la ciudad, descentralizar y democratizar la cultura".

Asimismo, ha agradecido la implicación de las agrupaciones participantes y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de las últimas actuaciones.

Esta quinta edición, que comenzó el 5 de septiembre, ha contado en su programación con 16 agrupaciones de música y danza tradicional, con propuestas en plazas, iglesias, centros cívicos y otros espacios públicos del municipio.