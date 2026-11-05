Los cinco colectivos afectados por la figura del PSIR crean una coordinadora y exigen la paralización de los proyectos

Representantes de los cinco colectivos afectados por la figura del PSIR anuncian la creación de la coordinadora - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cinco colectivos afectados por la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) han creado una coordinadora para exigir la paralización "inmediata" de los proyectos no iniciados y un cambio legal para garantizar que esta herramienta sea utilizada "exclusivamente" para aquellos que sean de interés regional.

En concreto, se han organizado así los afectados por los PSIR del Polígono de Laredo, del Olucas Surf Center de Ribamontán al Monte, del Bosques de Santander, del Polígono Federico Cobo y del Centro de Datos Altamira en el entorno de la ría de Solía, y del Parque Empresarial de Las Excavadas entre Tanos y Cartes.

De este modo, esta nueva coordinadora, que cuenta con el apoyo de distintos movimientos sociales, está trabajando ya en una propuesta de modificación legal, así como está estudiando posibles movilizaciones.

Así lo han anunciado este jueves estos colectivos en rueda de prensa, donde se han dado cita una treintena de representantes en los Jardines de Pereda de Santander.

Allí, junto a la estatua del escritor, han denunciado que los distintos gobiernos han ido utilizando la figura del PSIR --que se justificó hace hace 25 años "para casos excepcionales de ámbito supramunicipal e interés general, como un hospital público"-- de forma "arbitraria" bajo un marco legal "cada vez más laxo" y "saltando por encima de cualquier ordenación territorial y normativa urbanística".

Todo ello, han criticado, para "beneficiar intereses privados en perjuicio precisamente del interés general de la comunidad".

Y es que estos colectivos de afectados han incidido en que el "abuso" de esta herramienta de "excepción urbanística" no solo "perjudica a los cientos de propietarios de terrenos, actividades económicas e incluso viviendas sobre las que recae directamente", sino "a todo el barrio, el pueblo o el valle, destruyendo el entorno y la calidad de vida para siempre".

"La actual legislación, que permite utilizar la figura del PSIR arbitrariamente, nos afecta a todos y todas, porque nadie está a salvo, ya que genera reglas extraordinarias distintas del marco normativo en el que nos movemos el común de la población, pudiendo recaer mañana sobre cualquiera", han insistido.

Por ello, esta nueva coordinadora exige la paralización "inmediata" de todos los PSIR por "haberse amparado en una normativa arbitraria que no responde al interés general", lo que, a su juicio, supone "un abuso terrible para muchos vecinos y una amenaza para toda la población".

En este sentido, además, urgen un cambio legal para que "nadie más tenga que sufrir esta arbitrariedad" y se garantice que esta figura se utilice "exclusivamente para proyectos de interés regional".

"Somos conscientes de que enfrentamos poderosos intereses que se benefician de este tipo de proyectos, pero en defensa de nuestras casas y nuestros pueblos estamos decididos a hacer prevalecer el interés general y a modificar esta legislación injusta con el apoyo de toda la población de Cantabria", ha concluido la declaración de los portavoces de la coordinadora a los medios de comunicación, que en esta ocasión han ejercido desde los afectados por el PSIR de Las Excavadas y de Bosques de Santander.