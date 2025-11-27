Cinco investigados por apropiarse de 3.345 kilos de cable de cobre de la empresa en la que trabajaban - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias, en calidad de investigados, a cinco hombres de entre 30 y 58 años como presuntos autores de apropiación indebida de cableado de telefonía, que habían retirado como parte de su actividad laboral, si bien habían vendido una parte y el resto lo entregaron en la empresa para la que trabajaban.

Esta operación ha sido fruto de las inspecciones periódicas que realiza la Guardia Civil en chatarrerías para verificar la compra/venta de cableado de cobre y su procedencia. En este caso ha descubierto que los ahora investigados habían vendido 3.345 kilos del mencionado cableado, que debían haber entregado en su centro de trabajo.

En el mes de mayo, y en las inspecciones mencionadas en chatarrerías, se detectaron diferentes partidas de venta de cableado de cobre de líneas de telefonía. Se investigó su origen y se determinó que las personas que lo vendían pertenecían a una empresa que realiza trabajos con dicho cableado, por lo que, en principio, las ventas podían ser legales.

Los guardias comprobaron que estas personas llegaron con una furgoneta a una chatarrería, donde vendieron cableado, si bien se fueron con parte del mismo, lo que levantó las sospechas en los agentes porque no habían vendido la totalidad como parte de su actividad laboral.

La empresa concesionaria de la retirada de cableado del tendido de telefonía en la zona de Comillas había denunciado un descuadre entre el cableado que le llegaba y el que tenía que tener, y confirmó a los guardias que no realizaba ventas en chatarrerías.

Finalmente la Guardia Civil confirmó que dicho cableado procedía del retirado en la zona de Comillas y constató que se habían vendido 3.345 kilos en chatarrerías por empleados de la empresa dedicada a su retirada.

Se ha recuperado parte del cableado y se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta del mismo.

La semana pasada, la Guardia Civil procedió a investigar a los presuntos autores de la apropiación indebida del mencionado cableado.

Esta operación se une a otros servicios contra el robo de cableado de cobre, como el realizado la semana pasada, que se saltó con la detención de dos hombres por el robo de 2.250 kilos de cableado, procedente igualmente de tendidos de telefonía fuera de servicio, que se recuperó en su totalidad.