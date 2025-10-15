Cinco startups cántabras, finalistas en el Top 101 de empresas innovadoras con impacto

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco startups de Cantabria han sido seleccionadas como finalistas en el Top 101 Spain Up Nation del emprendimiento con impacto en España, un reconocimiento promovido por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) e impulsado por SODERCAN (www.soderan.es) en Cantabria.

Se trata de Envisad, Manfacter, Panssari, Northdelta y Phytobatea. Una de las cinco se alzará con la distinción de empresa embajadora de Cantabria por su impacto social y/o medioambiental en la comunidad autónoma, y junto a las designadas en el resto de regiones será embajadora de la marca Spain Up Nation, impulsada por ENISA para posicionar a España como referente mundial en emprendimiento innovador.

ENVISAD (Environmental Smart Devices) desarrolla soluciones tecnológicas para la monitorización y observación de ecosistemas acuáticos. Ofrece plataformas subacuáticas avanzadas que integran sensores, comunicaciones y análisis de datos para medir calidad del agua y realizar inspecciones en ríos, embalses y océanos. Sus sistemas permiten obtener datos clave donde otras tecnologías no llegan, facilitando la toma de decisiones ambientales.

Panssari (Intrustop) desarrolla una plataforma SaaS modular para la detección y seguimiento de personas, vehículos y objetos en infraestructuras críticas como puertos, mediante inteligencia artificial, visión artificial con etiquetado de imagen y detección por radiofrecuencia UWB. Ofrece soluciones de control de accesos, geolocalización y monitoreo predictivo que mejoran la seguridad operativa y permiten una gestión eficiente, escalable y sin fricciones.

Manfacter es una startup deep-tech que transforma la fabricación bajo demanda mediante una plataforma inteligente que automatiza, por primera vez, todo el ciclo de diseño y producción de piezas industriales desde lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos de diseño 3D. Manfacter permite a sus usuarios describir una pieza en texto libre o subir un modelo 3D y recibir al instante precio de fabricación y plazo de entrega, reduciendo el proceso de semanas a segundos.

Northdelta aplica innovación, ingeniería y tecnología al sector agrícola, enfocada en transformar la agricultura para proteger el agua. Desarrolla un sistema autónomo con IA y satélite, que gestiona riego, nutrientes y variables ambientales desde una única herramienta digital.

Phytoabtea desarrolla tecnología verde, basada en la naturaleza, innovadora y patentada a nivel europeo, cuya aplicación es la creación de filtros de vegetación flotante para la descontaminación de masas de agua. También ofrece la redacción y dirección de proyectos de sistemas de depuración de masas de agua naturales, seminaturales o artificiales, así como la fabricación de dispositivos, la producción de especies vegetales de interés y el suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas.

La segunda edición de los Reconocimientos TOP101 al emprendimiento con impacto en España se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Teatro Romea de Murcia, de la mano del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

El objetivo de estos reconocimientos es identificar, visibilizar y apoyar desde el sector público el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial de reciente trayectoria en España.

Se busca destacar proyectos que contribuyan a transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables, reforzando así el tejido empresarial del país.

Será una gala en la que las 101 empresas innovadoras con impacto procedentes de todo el país podrán presentar sus proyectos y exponer sus modelos de negocio mediante un pitch de 1 minuto de duración, ante una gran representación del ecosistema emprendedor en el ámbito nacional y de inversores privados.

Además, aquellas empresas que estén en ronda de inversión o en búsqueda de inversores privados tendrán la oportunidad de presentar su proyecto ante inversores en el Foro de Inversión WaykUp, organizado también por el Instituto de Fomento en esas fechas.

En la selección de las candidaturas se han tenido en cuenta criterios como el liderazgo del equipo emprendedor, la innovación del modelo de negocio, la escalabilidad, la internacionalización y la viabilidad económico-financiera.