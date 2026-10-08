Cinco startups cántabras, seleccionadas entre las Top 101 del emprendimiento innovador en España - SODERCAN

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco startups de Cantabria han sido seleccionadas entre las empresas ganadoras de la tercera edición del Top 101 Spain Up Nation del emprendimiento con impacto en España, un reconocimiento promovido por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) e impulsado por SODERCAN en Cantabria.

Según ha informado este jueves SODERCAN (www.sodercan.es), trata de VamosRural, CO2nversions, AVANCEM, LAPROA BIOTECH y Particle Care Technologies, cinco proyectos empresariales vinculados a ámbitos como la digitalización del medio rural, la descarbonización, la ingeniería avanzada, la biotecnología marina y la tecnología aplicada a la salud.

Las cinco empresas recibirán este reconocimiento en la gala nacional que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Congresos de La Rioja, Riojafórum, en Logroño.

El comité técnico nacional, integrado por representantes de Foro ADR y ENISA, ha seleccionado a las 101 empresas reconocidas en la edición de 2026 después de analizar las candidaturas y las valoraciones realizadas en las fases territorial y nacional del proceso.

En esta tercera edición se han presentado 367 candidaturas de empresas de todas las comunidades y ciudades autónomas. Los comités regionales seleccionaron a 69 finalistas que accedieron directamente a la fase nacional.

CINCO PROYECTOS INNOVADORES CON SELLO CÁNTABRO

Las cinco compañías seleccionadas reflejan la diversidad, la especialización tecnológica y la capacidad para generar impacto del ecosistema emprendedor de Cantabria.

Así, VamosRural es una plataforma tecnológica y social dirigida a impulsar la digitalización de pequeños operadores turísticos, productores, artesanos y negocios rurales. Permite crear, gestionar y comercializar experiencias, reservas y pagos de una manera sencilla. El acceso es gratuito para los anfitriones locales, con el objetivo de reducir barreras digitales y comerciales y favorecer nuevas oportunidades de ingresos, visibilidad y desarrollo económico sostenible en el medio rural.

CO2nversions desarrolla un software y una metodología propia para medir, verificar y transformar la reducción real de emisiones de una organización en unidades climáticas certificables y comercializables en el mercado. Su propuesta convierte así la descarbonización en un activo negociable.

AVANCEM desarrolla e industrializa soluciones de ingeniería avanzada para grandes infraestructuras científicas y tecnológicas. Diseña, fabrica e integra equipos de alto valor añadido para aplicaciones de ultra alto vacío, criogenia, radiofrecuencia, salas limpias y fabricación de precisión, orientadas a sectores estratégicos como la energía de fusión, los aceleradores de partículas, el espacio y la industria avanzada.

LAPROA BIOTECH desarrolla soluciones de biotecnología marina para el almacenamiento, la depuración y la gestión de marisco vivo mediante sistemas de circuito cerrado. Su oferta incluye instalaciones RAS con tecnología patentada DFB, mantenimiento especializado y una capa digital basada en IoT, inteligencia artificial y software SaaS para la monitorización, la trazabilidad, el control de la calidad del agua y el mantenimiento preventivo.

Particle Care Technologies desarrolla una sonda de dosimetría in vivo y en tiempo real para braquiterapia de alta tasa de dosis. La tecnología se integra en el catéter sin necesidad de instrumental adicional y permite verificar en tiempo real la dosis de radiación administrada, reduciendo el riesgo de errores clínicos graves.

La presencia de estas cinco empresas en los Top 101 Spain Up Nation contribuye a dar visibilidad nacional al talento emprendedor de Cantabria y a la capacidad de la región para generar soluciones innovadoras en sectores muy diversos, desde la salud y la biotecnología hasta la sostenibilidad, la ingeniería avanzada y la transformación digital del medio rural, ha destacado SODERCAN.

GALA TOP 101 SPAIN UP NATION

La Rioja acogerá los días 18 y 19 de noviembre la tercera edición de los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation. La gala de entrega se celebrará el día 18 en Logroño y constituirá el acto central de un programa con ponencias, mesas de debate, encuentros profesionales y espacios de networking.

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, ejercerá como anfitriona de esta edición, concebida como un espacio para el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades de negocio y la conexión entre personas emprendedoras, empresas, inversores e instituciones de todo el país.

Los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation son una iniciativa impulsada por Enisa y las agencias de desarrollo regional para identificar, impulsar y dar visibilidad a empresas innovadoras y de base tecnológica que destacan por su potencial de crecimiento y por su capacidad para generar impacto económico, social y medioambiental.