El cine de autor protagoniza septiembre en la Filmoteca con lo nuevo de Huo Meng, Jim Sheridan y los hermanos Dardenne

Archivo - Fachada de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.- Archivo - FILMOTECA REGIONAL - Archivo

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cine de autor más reciente protagonizará la programación de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus durante el mes de septiembre, enmarcado en el ciclo denominado 'Segunda oportunidad', a través de títulos que han tenido escasa o nula presencia en el circuito comercial.

'Vivir la tierra' de Huo Meng; 'Recreación de un asesinato' de Jim Sheridan y David Merriman; 'Los lazos que nos unen' de Carine Tardieu; y 'Recién nacidas', la película más reciente de los hermanos Jean-Piere y Luc Dardenne, forman parte de esta selección, ha indicado la Filmoteca en nota de prensa.

En ella también se incluye 'Vermiglio', de Maura Delpero, estrenada en 2024; y la colaboración habitual mensual con la asociación La llave azul, que presentará en Santander 'Solomamma' de Janicke Askevold.

El director de la sala Mario Camus, Christian Franco, ha explicado que la programación de este mes, marcado por la colaboración con el Festival de Cine de Santander, busca complementar la mirada del certamen al cine reciente, recuperando títulos que han hecho fortuna en festivales europeos de estos dos últimos años.

La colaboración de la Filmoteca de Cantabria con este festival tendrá lugar entre los días 11 y 16 de septiembre, fechas en las que Bonifaz pausará su programación para dar cabida a los títulos seleccionados por este certamen.

Asimismo, en septiembre se completará el ciclo monográfico dedicado a Quentin Tarantino con la proyección de sus películas más recientes, incluyendo 'Malditos bastardos', 'Django desencadenado' y 'Érase una vez en... Hollywood'.

Por otra parte, continúa el ciclo dedicado al guionista Rafael Azcona con la proyección de '¡Ay, Carmela!', de Carlos Saura, y 'Tranvía a la Malvarrosa', de José Luis García Sánchez; y las habituales proyecciones de cine familiar, este mes con la película 'Del revés'.

Además, se estrenarán los cortometrajes 'Mermelada de fresa', de Isabel Talavera; y 'Me gusta conducir', de Marcos Sastre, en una sesión conjunta que se desarrollará el 5 de septiembre; y Alianza Francesa de Santander reactiva su ciclo 'Rendez-vous Ciné' con la proyección de 'La reina Margot' de Patrice Chéreau.