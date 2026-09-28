El circuito Territorio lleva esta semana música, teatro, magia y actividades familiares a once municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El circuito Territorio, organizado por la Consejería de Cultura, regresa esta semana con una intensa programación que recorrerá once municipios de Cantabria entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

La agenda incluye conciertos, espectáculos teatrales, magia, actividades familiares y propuestas participativas dirigidas a públicos de todas las edades, reforzando así el objetivo del programa de acercar la cultura a todo el territorio regional.

La programación arrancará el martes 29 de septiembre en Miengo, donde Consort Music presentará 'Gran Reserva' a las 13.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El jueves 1 de octubre llegarán dos propuestas: a las 19.00 horas, el Centro Cultural Fernando Ateca de Santander acogerá el espectáculo teatral 'Creo en Lope Todopoderoso', de Rita Cofiño Producciones. Y media hora más tarde, el Centro Cultural La Vidriera de Camargo será escenario de 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos', una cuidada propuesta musical de Annie Chambers.

La actividad continuará el viernes 2 de octubre con tres citas repartidas por la comunidad. A las 18.30 horas, la Biblioteca Francisco Sota de Piélagos recibirá a Amalgama Teatral con 'Aurora y el cuento secreto', una función familiar. Ya por la tarde-noche, el mago Alejandro Revuelta llevará '¡Inexplicable!' a la Casa de la Juventud de Colindres a las 20.00 horas, mientras que Tribubu ofrecerá su concierto 'Walking Down Easy Tour' en el CEIP Manuel Llano de Cabuérniga, también a las 20.00 horas.

El sábado 3 de octubre será la jornada con mayor número de actividades. A las 18.00 horas, Annie Chambers repetirá 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos' en la Plaza del Ayuntamiento de Cartes, coincidiendo con el Taller DJ que impartirá Gou Music en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Medio Cudeyo.

A las 19.00 horas, Alejandro Revuelta volverá a sorprender al público con '¡Inexplicable!' en el IES Argenta de Castro Urdiales. Media hora después, el Parque El Ferial de Medio Cudeyo albergará 'Un universo perfecto', el espectáculo familiar de Meri Cantarina. La jornada concluirá a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Reinosa, donde Yolanda G. Sobrado presentará 'Vientos del Sur'.

Por último, el domingo 4, el Centro Cívico Rubalcaba de Liérganes pondrá el broche final a la semana cultural una nueva representación de 'Aurora y el cuento secreto' a cargo de Amalgama Teatral, programada para las 17.30 horas.