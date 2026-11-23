Circuito Territorio ofrece esta semana seis propuestas escénicas en cinco municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura propone para esta última semana de noviembre un intenso programa escénico dentro del circuito Territorio, con seis citas culturales repartidas por cinco municipios de Cantabria.

La programación arrancará este lunes 23 de noviembre en Villaescusa, donde la compañía Escena Miriñaque presentará 'Tá entre líneas' a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.

El miércoles 25, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cantante y narradora Sara Súa llegará a las Antiguas Escuelas de Riovaldeiguña, en Arenas de Iguña, con 'Voces de mujer'. La actuación, programada a las 18.00 horas, propone un recorrido por historias y testimonios femeninos a través de la palabra y la música.

La actividad se intensificará el viernes 27 con dos citas simultáneas. En Villaescusa, Rebanal Teatro pondrá en escena 'El buen doctor' a las 20.00 horas en la Casa de Cultura, una adaptación de la conocida obra inspirada en los textos de Antón Chéjov.

A la misma hora, la iglesia de San Pedro de Limpias acogerá el concierto 'Mujeres compositoras en la música de cine', de la pianista Annie Chambers, una propuesta que reivindica la contribución de las creadoras al séptimo arte.

El fin de semana continuará con otras dos actividades. El sábado 28, a las 20.00 horas, Annie Chambers actuará en el Centro Cultural de Soto de la Marina, en Santa Cruz de Bezana, con 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos', un espectáculo que combina las bandas sonoras más populares con una cuidada puesta en escena.

También a las 20.00 horas, el Centro Cultural San José de Suances recibirá a Amalgama Teatral con 'Carretera y Lorca', una propuesta teatral inspirada en el universo poético y dramático de Federico García Lorca.