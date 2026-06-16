El circuito 'Territorio' ofrece esta semana teatro, música, cuentacuentos, magia y talleres en ocho municipios

Archivo - El circuito 'Territorio' organizado por Cultura llega esta semana a ocho municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Territorio', organizado por la Consejería de Cultura, llegará esta semana a ocho municipios de Cantabria, donde teatro, música, cuentacuentos, magia y talleres conforman una oferta con cerca de diez propuestas escénicas.

El periplo comienza este martes en el salón de actos de la Fundación Orense, a las 11.00 horas, donde se ofrecerá un taller de DJ para todas las edades, con uno de los productores de música más internacionales de Cantabria, Chema Armengou.

El viernes 19, el programa se iniciará en Monte San Pedro, Soba, donde Alejandro Revuelta presentará 'Inexplicable' a las 12.30 horas, un nuevo espectáculo de este mentalista y escritor.

A las 18.00 horas, en el Centro Cultural de San Miguel de Aguayo, Anselmo Herrero narrará 'Los cuentos más bonitos del mundo', una recopilación de relatos populares de diferentes culturas del mundo que hablan de amor, igualdad, solidaridad y de paz.

El Centro Cultural Ateca de Santander, acogerá a las 19.00 horas, 'Verbenucas' del grupo Redera estudio, un concierto en directo de pequeño formato que recrea el ambiente de las verbenas tradicionales desde una estética contemporánea.

El mago Iván Giner ofrecerá su espectáculo 'Welcome to the magic 2.0', en el Centro Cívico de Meruelo, a las 20.00 horas. Este artista cántabro cuenta con más de 13 años de experiencia sobre los escenarios y actualmente está clasificado para competir en el campeonato de España de magia en junio de este año 2026.

La jornada del viernes concluirá en el Auditorio Municipal de San Felices de Buelna donde a las 20.00 horas, la compañía Ruido Interno pondrá en escena 'Mami Supernova', una propuesta escénica que ofrece respuestas a los grandes interrogantes sobre el universo que la humanidad se ha planteado a lo largo de la historia.

El sábado 20, 'Territorio' continua en San Felices de Buelna, en esta ocasión en la plaza municipal, donde, a las 17.00 horas, Esfera producciones ofrecerá sus talleres 'El arriero de los juegos', una instalación de juegos de madera construida artesanalmente y de creación propia.

A las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal del mismo municipio, el músico Ramón Bueno junto con la cantante María Méndez, presentan 'Único equipaje', un disco basado en el acordeón, con temas de composición propia, que pretende reflejar la importancia que ha tenido este instrumento en la cultura musical de Cantabria. Mediante una serie de temas originales y ambientados en la romería popular de Cantabria, con este proyecto pretenden dar a conocer sus experiencias musicales de niñez y de su carrera profesional.

El domingo 21, a las 12.00 horas, las calles centrales de Castro Urdiales acogerán el pasacalles de Consort Music, 'Granujas a todo ritmo', donde un grupo de músicos se reúnen para recordar los temas de los Blues Brothers y otros clásicos del Rhythm'n Blues.

La banda está compuesta por un sexteto musical (trompeta, tuba, saxo, trombón, caja y bombo), acompañados de Jacke y Elwood en formato de títere gigante.

La jornada concluirá en el Centro juvenil 'Vive Miengo', en donde la compañía El Tejo producciones pondrá en escena a las 19.00 horas 'Haciendo histeria', un podcast teatral en directo que revisita la historia desde el humor, la emoción y una mirada contemporánea. Tres actrices dan voz a mujeres que fueron silenciadas, ridiculizadas o tachadas de "histéricas".