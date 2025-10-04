Circula despacio y por el centro de dos carriles y supera en más del cuádruple la tasa de alcohol

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un joven de 27 años que esta madrugada ha superado en más del cuádruple la tasa permitida de alcohol, mientras conducía despacio y por el centro de dos carriles.

Según ha informado el Cuerpo, el suceso ha tenido lugar a las 2.30 horas en el Paseo Pereda cuando los agentes solicitaron realizar la prueba de alcoholemia al conductor de un turismo al que habían visto circular de forma irregular, a una velocidad "anormalmente" reducida y por el centro de los dos carriles existentes.

La prueba resultó positiva, superando en más del cuádruple la tasa permitida, por lo que se le han instruido las preceptivas diligencias judiciales en calidad de investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial. Además, el vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Igualmente, la Policía también investiga a otros dos conductores de coche, de 33 y 53 años, por superar en más del triple la tasa de alcohol; así como a uno de 40 por conducir sin puntos en el carné. A este último, además, se le han incautado tres navajas y un trozo de una sustancia, supuestamente hachís, junto con una pipa y un grinder.

Asimismo, durante esta madruga los agentes han detectado otros cuatro positivos en alcohol en conductores de turismo.