Circula de noche, sin luces y a gran velocidad por la A-8 hasta quedarse sin gasolina

El investigado, vecino de Bilbao de 54 años, no tenía carné de conducir, el vehículo carecía de seguro, y la ITV estaba caducada

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un conductor, de 54 años y vecino de Bilbao, ya que al auxiliarle cuando circulaba por la Autovía del Cantábrico A-8 y quedarse parado a la altura de Bárcena de Cicero, emprendió la marcha, de noche, sin luces y a gran velocidad.

Volvió a parar tras recorrer unos 5 kilómetros, pero porque se quedó sin combustible, y los agentes comprobaron que no tenía carné de conducir, mientras que el vehículo carecía de seguro y la ITV estaba caducada, ha informado este martes la Benemérita.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 9 de abril. Efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Laredo se trasladaron a Bárcena de Cicero para auxiliar a un vehículo parado en la A-8.

En su interior había un hombre que parecía estar semiinconsciente y que al salir del coche no respondía a estímulos. Así, le indicaron que se sentara de nuevo en el turismo y solicitaron una ambulancia.

Y mientras los guardias civiles señalaban el lugar para evitar accidentes, el conductor inició sin previo aviso y de forma repentina la marcha, ausentándose sin conectar las luces del vehículo.

Seguido por los agentes, continuó la circulación sin iluminación y a una velocidad muy elevada, con claro riesgo para otros conductores. Tampoco atendía a las señales acústicas y luminosas de la patrulla para que se detuviera.

SE VOLVIÓ A PARAR AL QUEDARSE SIN COMBUSTIBLE

Transcurridos unos 5 kilómetros, el vehículo se detuvo en el carril derecho, sin ningún tipo de iluminación, encontrándose nuevamente el conductor semiinconsciente, por lo que finalmente fue evacuado por una ambulancia.

Cuando los agentes procedieron a retirar el vehículo, comprobaron que no arrancaba y que carecía de combustible, por lo que se sospecha que el conductor no paró de forma voluntaria, sino por no disponer de gasolina.

Tras distintas gestiones, constataron que nunca había obtenido el permiso de conducción. Y al ir a retirar el vehículo, verificaron que carecía de seguro obligatorio y que tenía caducada la ITV.

Por todo ello, la Guardia Civil de Cantabria investiga al implicado como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, al circular de forma temeraria y sin carné de conducir.