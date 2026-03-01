Ciriego incorpora un horno pirolítico y 70 escaleras para facilitar el acceso a los nichos en altura - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego ha incorporado a sus instalaciones un horno pirolítico y 70 escaleras adquiridas mediante la modalidad de renting para facilitar el acceso a los nichos ubicados en altura.

En concreto, ha recibido esta misma semana el horno, que ha supuesto una inversión de 62.500 euros más IVA y ha sido suministrado por la empresa 'Kalfrisa'.

En cuanto a las escaleras, han sido entregadas por el Grupo Bollabor, S.L., por un importe total de 79.800 euros más IVA y con una duración contractual de cinco años, como así lo acordó en octubre el Consejo de Administración de la Sociedad Cementerio, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Están especialmente diseñadas para uso en cementerios y cuentan con ruedas, plataforma antideslizante y pasamanos, garantizando así mayores condiciones de estabilidad y seguridad para las personas usuarias.

El concejal de Economía, Javier García, ha enmarcado esta actuación "en el compromiso permanente del Ayuntamiento y de la Sociedad Cementerio Jardín con la mejora continua de las instalaciones y servicios del camposanto santanderino".