Archivo - Cementerio de Ciriego, en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

El consejo de administración de la Sociedad Cementerio Jardín aprueba los precios públicos para 2027, que aumentan un 3,6% SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego recuperará la representación de 'El Tenorio' con motivo de Todos los Santos de la mano de El Tejo Producciones.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, durante la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Cementerio Jardín, durante la que también se ha aprobado el presupuesto de la entidad para 2027, que asciende a 1,27 millones de euros, y se ha dado luz verde a los precios públicos para 2027, que aumentan un 3,6%.

Igual ha informado de que, además de 'El Tenorio', una tradición que se llevaba a cabo en los camposantos antiguamente, los días 24 y 25 de octubre se celebrarán visitas guiadas realizando un recorrido histórico por el recinto del cementerio a las 11.00 y a las 16.00 horas.

También habrá jornadas de puertas abiertas para visitar la restauración en el Panteón de Pardo, la cúpula y el altar, finalista a Mejor Pieza Artística en el X Concurso de Cementerios de España, que organiza la compañía Enalta y que reconoce el valor patrimonial, histórico, artístico y medioambiental de los cementerios del país.

El Panteón Pardo, construido en 1917, es una de las obras más representativas del arte funerario del recinto, al integrar arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas en un mismo espacio.

Su elemento más singular es la cúpula pintada al fresco por el artista santanderino Gerardo de Alvear, que representa una bóveda celeste presidida por cuatro ángeles orantes.

La reciente restauración impulsada por la Fundación Santa María de Toraya ha recuperado el color original de la obra y ha descubierto elementos ocultos durante décadas, como una estrella polar y la representación de los cuatro evangelistas, mientras que la aplicación de tecnología de fotogrametría 3D garantiza su conservación y estudio para las generaciones futuras.

El ganador se dará a conocer el próximo 30 de septiembre, en una ceremonia que se celebrará en la Fundación Mapfre, en Madrid.

Y como cada año, se celebrarán misas programadas para Todos los Santos con la misa vespertina el sábado 31 de octubre a las 17.00 horas; el domingo 1 de noviembre a las 11.00, 13.00 y 17.00 horas y el funeral solemne por los Fieles Difuntos a las 10.30 horas el lunes 2 con el responso posterior en el panteón de personalidades ilustres y misas a las 12.00 y 17.00 horas.

Asimismo se ha organizado para el 18 de noviembre una charla dentro de la Cátedra Casado Soto en la Fundación Botín a la que asistirán la responsable de patrimonio y catalogación del cementerio, Patricia Gómez, y la gerente, María Bolado, que impartirá la conferencia 'Ciriego, la eternidad de la piedra. Modelo de gestión y conservación patrimonial'.