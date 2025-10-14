El Clúster MarCA reclama una estrategia regional que impulse la economía azul

El consejero de Turismo subraya que el mar "es una fuente inagotable de oportunidades para Cantabria"

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Marítimo de Cantabria-MarCA ha reivindicado la necesidad de una estrategia regional para impulsar la economía azul como la que tienen "la gran mayoría de las comunidades costeras" de España, con una agenda de proyectos y un presupuesto asociado.

MarCA ha celebrado este martes en el Palacio de Festivales la II Jornada de Economía Azul, organizada por el clúster en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, en la que ha puesto de manifiesto que las actividades turísticas y deportivas vinculadas al mar son un vector "clave" de desarrollo económico de la región, pero aun así "se requiere un impulso" para poder competir con los grandes destinos para cruceristas, navegantes y aficionados a los deportes náuticos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha intervenido en la clausura y ha subrayado que el mar es "una fuente inagotable de oportunidades para Cantabria", que además se ha convertido en un "refugio climático", lo que "paradójicamente nos impulsa en este objetivo de impulsar el turismo marítimo de recreo, ya que los veranos más largos y los inviernos más suaves nos permiten extender la temporada de náutica de recreo".

MarCA ha puesto de relieve en la jornada que la región cuenta con una industria marítima "sólida" y un tráfico portuario que alcanzó cifras históricas en 2024, a lo que se suma el crecimiento sostenido del turismo de cruceros -con la meta de alcanzar los 90.000 pasajeros en 2030- y el incremento de visitantes que aprovechan su estancia para navegar o practicar deportes náuticos.

Así, el presidente del clúster, Juan Luis Sánchez, ha destacado que los "buenos datos" de retorno económico en la mayoría de los subsectores de la economía azul "deben servir como aliciente para que Administración y empresas establezcamos una hoja de ruta común. Solo así podremos fortalecer la economía azul regional y hacer que Cantabria sea competitiva en los principales mercados estratégicos".

El consejero, por su parte, ha abogado por aprovechar el clima para que el sector náutico de recreo -"fundamental" de la economía azul"-, pase de ser estacional a un "motor económico de flujo constante".

Otro de los activos que ha destacado Martínez Abad es el turismo de cruceros, ya que llegar a esos 90.000 pasajeros en 2030 representaría "una inyección económica directa de casi 10 millones de euros anuales en nuestro comercio local, hostelería y oferta cultural".

Igualmente, ha dicho que los más de 250 kilómetros de costa y el paisaje natural permiten "consolidarnos como un destino clave para el surf, la vela o el remo".

LOS RETOS: SOSTENIBILIDAD Y FORMACIÓN

A juicio del titular de turismo, las oportunidades que ofrece la economía azul deben tener en cuenta "dos retos importantes": la sostenibilidad, enfocada a que el aumento del tráfico náutico y de cruceros se gestione con "las mejores prácticas ambientales"; y la "brecha del talento", ya que, si el sector crece, se necesitan profesionales.

En concreto, cree que el "desafío" es la formación y retención de talento en roles específicos y críticos: mecánicos navales certificados, capitanes de recreo, guías de turismo náutico especializados, etcétera, que aboga por lograr a través de programas de formación dual y alianzas estratégicas con empresas.

"El mar nos da el rumbo. Ahora, depende de nuestra acción estratégica, responsable y conjunta que todas estas posibilidades desgranadas a lo largo de esta jornada, se conviertan en una realidad no muy lejana", ha concluido Martínez Abad.

Precisamente, junto a la náutica, los cruceros y los deportes, la formación y retención de talento ha sido el otro de los temas abordados en la jornada. Así, expertos en formación profesional y representantes del sector privado han coincidido en la "urgencia" de reforzar la conexión entre los centros educativos y las empresas para adaptar los planes de estudio a las demandas reales del mercado laboral.

Y es que la II Jornada de Economía Azul ha reunido a más de una veintena de expertos en los cuatro bloques temáticos del programa. Además, ha contado con la presencia de deportistas cántabros con palmarés internacional y del surfista brasileño Vinicius dos Santos, a quien el clúster ha entregado un reconocimiento por su récord mundial al surfear una ola de casi 30 metros en Nazaré (Portugal).

Asimismo, el Club ObsessionA2, socio de MarCA, ha aprovechado el acto para nombrarle embajador mundial del campeonato cántabro de olas grandes 'La Vaca Gigante'.