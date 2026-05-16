Un coche apartado en una ladera de la A-8 moviliza un dispositivo de emergencias - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha movilizado este sábado a un dispositivo para atender a un coche que se encontraba apartado en una ladera de la Autovía del Cantábrico, A-8, a la altura del municipio de Hazas de Cesto.

Una vez en el lugar, los bomberos del Gobierno de Cantabria han comprobado que los ocupantes del vehículo estaban bien. Además, han revisado la zona.

También han participado en el operativo, efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, del 061 y de señalización de carreteras, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.