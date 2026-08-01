Un coche choca contra el guardarraíl en la A-8 a la altura de Ambrosero

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del parque de Laredo del Gobierno de Cantabria han participado este sábado en el dispositivo desplegado para atender un accidente de tráfico después de que un conductor perdiera el control de su coche y chocara contra el guardarraíl de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Ambrosero (Bárcena de Cicero).

Según ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X, la víctima no ha necesitado atención médica.

También han intervenido la Guardia Civil de Tráfico, el 061 Cantabria y operarios de mantenimiento de la Demarcación de Carreteras.