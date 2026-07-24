Un coche cuyo conductor duplicaba la tasa de alcohol derriba un semáforo y una señal en Santander

Policía de Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un coche cuyo conductor duplicaba la tasa permitida de alcohol se ha salido de la vía esta madrugada y ha derribado un semáforo y una señal vertical.

Los hechos han sucedido pasadas las 4.00 horas en la calle Campogiro de Santander.

Tras el siniestro, la Policía Local ha solicitado realizar la prueba de la alcoholemia al conductor, de 42 años, que ha resultado positiva en alcohol en más del doble la tasa permitida, por lo que han instruido diligencias contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

CONDUCÍA CON DOS PÉRDIDAS DE PERMISO

Por otra parte, sobre las 00.40 horas de este viernes, en la calle Marino Fernandez-Fontecha, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 27 años.

Una vez identificado, se comprobó que le constaban en vigor dos pérdidas de vigencia judiciales del permiso de conducir.

Se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.