Un coche vuelca en la A-8 y corta la calzada a la altura de Valdáliga

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido este lunes en el vuelco de un vehículo en la autovía A-8 a la altura de Valdáliga, que ha quedado inmovilizado cortando la calzada.

La persona que ocupaba el coche ha salido por sus propios medios y posteriormente ha sido valorada por personal sanitario y trasladada por una ambulancia del 061.

Los bomberos han retirado el vehículo de la calzada --el accidente ha ocurrido en sentido hacia Santander-- y lo han volteado para su traslado en grúa.

También han intervenido en el lugar la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras, según informa el Servicio de Emergencias 112 en su perfil de 'X'.